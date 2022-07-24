Прокуроры выяснят, зачем свердловчанку с дочкой выгнали из поезда

24 июля 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

Жительницу Кургана, оформившую прописку в Екатеринбурге, выгнали из-за отсутствия оригиналов документов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуроры начали проверку по поводу инцидента, случившегося на Свердловской железной дороге. Из поезда Екатеринбург — Курган выгнали женщину с четырехлетней дочкой, у которых не было оригиналов документов. О начале проверки сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. «Свердловской транспортной прокуратурой проверяется информация об отказе в перевозке железнодорожным транспортом женщине с малолетним ребенком со станции Кольцово. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав потребителей», — сообщили в ведомстве. 16 июля жительница Кургана приехала в Екатеринбург и сдала оригиналы документов в Центр муниципальных услуг, чтобы получить временную прописку, сообщает Е1.RU. Ей выдали расписку о приеме документов, сканы паспорта и свидетельства о рождении ребенка были сохранены в телефоне. Женщина с дочкой сели в Екатеринбурге на поезд до Кургана, но на станции Кольцово их попросили выйти, так как сканы проводников не устроили. Им пришлось добираться на машине с попутчиками, из-за этого женщина опоздала на работу. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Прокуроры начали проверку по поводу инцидента, случившегося на Свердловской железной дороге. Из поезда Екатеринбург — Курган выгнали женщину с четырехлетней дочкой, у которых не было оригиналов документов. О начале проверки сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. «Свердловской транспортной прокуратурой проверяется информация об отказе в перевозке железнодорожным транспортом женщине с малолетним ребенком со станции Кольцово. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав потребителей», — сообщили в ведомстве. 16 июля жительница Кургана приехала в Екатеринбург и сдала оригиналы документов в Центр муниципальных услуг, чтобы получить временную прописку, сообщает Е1.RU. Ей выдали расписку о приеме документов, сканы паспорта и свидетельства о рождении ребенка были сохранены в телефоне. Женщина с дочкой сели в Екатеринбурге на поезд до Кургана, но на станции Кольцово их попросили выйти, так как сканы проводников не устроили. Им пришлось добираться на машине с попутчиками, из-за этого женщина опоздала на работу.