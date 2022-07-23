23 июля 2022

Сенатор Клишас: Киев не рассчитывает на возвращение территорий

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
Украинские военные уничтожают инфраструктуру на своей территории, заявили в Совфеде Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не надеется вернуть контроль над потерянными территориями, потому что уничтожает там инфраструктуру. Такое мнение высказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Украина последовательно уничтожает инфраструктуру освобожденных от нацистов территорий. А значит не рассчитывает на возвращение этих земель под контроль Киева», — написал Клишас в своем telegram-канале.

Ранее политолог и экономист Андрей Суздальцев заявил, что Украина потеряет половину территории во время спецоперации. Он прогнозирует, что боевые действия завершатся к концу года. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Российские военные освободили ЛНР и значительную часть ДНР, а также взяли под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей. ВСУ неоднократно наносили удары по территории Донбасса. 24 июля ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, передает RT. По словам замглавы военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, ВСУ продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, сообщает Nation News.

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Украина не надеется вернуть контроль над потерянными территориями, потому что уничтожает там инфраструктуру. Такое мнение высказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Украина последовательно уничтожает инфраструктуру освобожденных от нацистов территорий. А значит не рассчитывает на возвращение этих земель под контроль Киева», — написал Клишас в своем telegram-канале. Ранее политолог и экономист Андрей Суздальцев заявил, что Украина потеряет половину территории во время спецоперации. Он прогнозирует, что боевые действия завершатся к концу года. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Российские военные освободили ЛНР и значительную часть ДНР, а также взяли под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей. ВСУ неоднократно наносили удары по территории Донбасса. 24 июля ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, передает RT. По словам замглавы военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, ВСУ продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, сообщает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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