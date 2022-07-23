Сенатор Клишас: Киев не рассчитывает на возвращение территорий 24 июля 2022 в 11:44 Размер текста - 17 + Украинские военные уничтожают инфраструктуру на своей территории, заявили в Совфеде Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не надеется вернуть контроль над потерянными территориями, потому что уничтожает там инфраструктуру. Такое мнение высказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Украина последовательно уничтожает инфраструктуру освобожденных от нацистов территорий. А значит не рассчитывает на возвращение этих земель под контроль Киева», — написал Клишас в своем telegram-канале. Ранее политолог и экономист Андрей Суздальцев заявил, что Украина потеряет половину территории во время спецоперации. Он прогнозирует, что боевые действия завершатся к концу года. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Российские военные освободили ЛНР и значительную часть ДНР, а также взяли под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей. ВСУ неоднократно наносили удары по территории Донбасса. 24 июля ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, передает RT. По словам замглавы военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, ВСУ продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, сообщает Nation News. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест! Украина не надеется вернуть контроль над потерянными территориями, потому что уничтожает там инфраструктуру. Такое мнение высказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Украина последовательно уничтожает инфраструктуру освобожденных от нацистов территорий. А значит не рассчитывает на возвращение этих земель под контроль Киева», — написал Клишас в своем telegram-канале. Ранее политолог и экономист Андрей Суздальцев заявил, что Украина потеряет половину территории во время спецоперации. Он прогнозирует, что боевые действия завершатся к концу года. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Российские военные освободили ЛНР и значительную часть ДНР, а также взяли под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей. ВСУ неоднократно наносили удары по территории Донбасса. 24 июля ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, передает RT. По словам замглавы военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, ВСУ продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, сообщает Nation News. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям