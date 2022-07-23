Политолог Суздальцев: Украина потеряет половину территорий

24 июля 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

Политолог считает, что спецоперация на Украине завершится к концу года Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в ходе спецоперации потеряет около половины своих территорий. Такой прогноз сделал политолог и экономист Андрей Суздальцев. «Все это по всем законам философии приведет к перелому, и все эти позиционные бои с медленным продвижением приведут к тому, что Украина за несколько недель потеряет половину своей территории. А дальше мы будем решать, что с ней делать», — заявил Суздальцев в интервью изданию «Украина.ру». Политолог считает, что спецоперация завершится к концу года. По его словам, сейчас ситуация уже в точке невозврата, когда бои проходят с минимальными усилиями, но большим ущербом для противника. Российские военные фактически «перемалывают» оружие и армию Украины, сказал Суздальцев. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является освобождение Донбасса. Российские военные уже освободили ЛНР, а также взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья. Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что спецоперация продлится еще минимум полгода, передает «Утро.ру». Продолжение конфликта приведет к потере новых территорий для Украины, цитирует Life профессора международных отношений Джорджтаунского университета Чарльза Купчана. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина в ходе спецоперации потеряет около половины своих территорий. Такой прогноз сделал политолог и экономист Андрей Суздальцев. «Все это по всем законам философии приведет к перелому, и все эти позиционные бои с медленным продвижением приведут к тому, что Украина за несколько недель потеряет половину своей территории. А дальше мы будем решать, что с ней делать», — заявил Суздальцев в интервью изданию «Украина.ру». Политолог считает, что спецоперация завершится к концу года. По его словам, сейчас ситуация уже в точке невозврата, когда бои проходят с минимальными усилиями, но большим ущербом для противника. Российские военные фактически «перемалывают» оружие и армию Украины, сказал Суздальцев. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является освобождение Донбасса. Российские военные уже освободили ЛНР, а также взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья. Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что спецоперация продлится еще минимум полгода, передает «Утро.ру». Продолжение конфликта приведет к потере новых территорий для Украины, цитирует Life профессора международных отношений Джорджтаунского университета Чарльза Купчана.