23 июля 2022
22 июля 2022

Челябинец лишился денег, решив заказать машину из Японии

© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление о продаже внедородожника пострадавший нашел в интернете Фото:

Житель Челябинской области заказал через объявление в интернете автомобиль из Японии и оказался жертвой мошенников. За доставку несуществующей машины он перевел 620 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

«Житель Саткинского района нашел японский внедорожник на сайте объявлений и связался с продавцом. Менеджер выслал мужчине договор купли-продажи, покупатель перевел на указанный счет 80 тысяч рублей предоплаты, а затем ему сообщили, что для погрузки внедорожника на паром для доставки в Россию нужно оплатить полную стоимость автомобиля. Потерпевший перечислил еще 540 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

После получения крупной суммы продавец пропал, дозвониться до него оказалось невозможно. По факту мошенничества в ОМВД Сатки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

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Житель Челябинской области заказал через объявление в интернете автомобиль из Японии и оказался жертвой мошенников. За доставку несуществующей машины он перевел 620 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона. «Житель Саткинского района нашел японский внедорожник на сайте объявлений и связался с продавцом. Менеджер выслал мужчине договор купли-продажи, покупатель перевел на указанный счет 80 тысяч рублей предоплаты, а затем ему сообщили, что для погрузки внедорожника на паром для доставки в Россию нужно оплатить полную стоимость автомобиля. Потерпевший перечислил еще 540 тысяч рублей», — рассказали в полиции. После получения крупной суммы продавец пропал, дозвониться до него оказалось невозможно. По факту мошенничества в ОМВД Сатки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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