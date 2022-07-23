Возле «Парк Хауса» водитель устроил аварию и столкнул другую машину в яму Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Инспекторы ГИБДД разыскивают водителя иномарки, устроившего аварию возле ТЦ «Парк Хаус» на улице Сулимова в Екатеринбурге и столкнувшего другую машину в яму. Он скрылся с места аварии, сообщили URA.RU в городском управлении ГИБДД.

«ДТП произошло в 08:30 на Сулимова, 61. По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля Chevrolet Cruze, двигаясь по Сулимова со стороны Омской в сторону Учителей, допустил наезд на разделительное пластиковое ограждение, после чего столкнулся с машиной Chevrolet Cobalt», — рассказывают инспекторы.

Из-за столкновения Chevrolet Cobalt опрокинулась в яму, которую выкопали дорожные рабочие для ремонта труб. В результате аварии пострадали две пассажирки Chevrolet Cobalt и пассажирка Chevrolet Cruze. С различными травмами их доставили в ГКБ 36. Виновника аварии ищут.

Виновник аварии скрылся с места ДТП Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Chevrolet Cruze наехала на пластиковое ограждение Фото: ГИБДД Екатеринбурга