Каждый четвертый пермяк желает выбраться на природу в выходной

24 июля 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Почти четверть пермяков назвала выезд на природу идеальным выходным Фото: Сергей Русанов © URA.RU Около 24% жителей Пермского края считают идеальным отдыхом выходной, проведенный на природе. Об этом стало известно из итогов опроса, проведенного сервисом Superjob. «Идеальное занятие для выходного дня, по мнению пермяков, принявших участие в последнем опросе SuperJob, — выезд на природу (24%)», — говорится в пресс-релизе компании. Опрос проводился на сайте рекрутингового сервиса с 19 по 22 июля. Заняться в выходной день спортом предпочтут 20% жителей Прикамья. Провести время с семьей или прогуляться любят по 18% респондентов, а поспать выбирают 12% опрошенных. Кроме этого, среди предпочтений пермяков были указаны общение с друзьями, охота или рыбалка, туризм, кино, дача, шоппинг и другие виды времяпрепровождения в выходной день. Ранее URA.RU сообщало, что жители Пермского края ответили на вопросы о тратах. Поти половина пермяков тратит большую часть зарплаты на еду. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Около 24% жителей Пермского края считают идеальным отдыхом выходной, проведенный на природе. Об этом стало известно из итогов опроса, проведенного сервисом Superjob. «Идеальное занятие для выходного дня, по мнению пермяков, принявших участие в последнем опросе SuperJob, — выезд на природу (24%)», — говорится в пресс-релизе компании. Опрос проводился на сайте рекрутингового сервиса с 19 по 22 июля. Заняться в выходной день спортом предпочтут 20% жителей Прикамья. Провести время с семьей или прогуляться любят по 18% респондентов, а поспать выбирают 12% опрошенных. Кроме этого, среди предпочтений пермяков были указаны общение с друзьями, охота или рыбалка, туризм, кино, дача, шоппинг и другие виды времяпрепровождения в выходной день. Ранее URA.RU сообщало, что жители Пермского края ответили на вопросы о тратах. Поти половина пермяков тратит большую часть зарплаты на еду.