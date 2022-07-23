23 июля 2022
22 июля 2022

Каждый четвертый пермяк желает выбраться на природу в выходной

© Служба новостей «URA.RU»
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Почти четверть пермяков назвала выезд на природу идеальным выходным Фото:

Около 24% жителей Пермского края считают идеальным отдыхом выходной, проведенный на природе. Об этом стало известно из итогов опроса, проведенного сервисом Superjob.

«Идеальное занятие для выходного дня, по мнению пермяков, принявших участие в последнем опросе SuperJob, — выезд на природу (24%)», — говорится в пресс-релизе компании. Опрос проводился на сайте рекрутингового сервиса с 19 по 22 июля.

Заняться в выходной день спортом предпочтут 20% жителей Прикамья. Провести время с семьей или прогуляться любят по 18% респондентов, а поспать выбирают 12% опрошенных. Кроме этого, среди предпочтений пермяков были указаны общение с друзьями, охота или рыбалка, туризм, кино, дача, шоппинг и другие виды времяпрепровождения в выходной день.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Пермского края ответили на вопросы о тратах. Поти половина пермяков тратит большую часть зарплаты на еду.

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Около 24% жителей Пермского края считают идеальным отдыхом выходной, проведенный на природе. Об этом стало известно из итогов опроса, проведенного сервисом Superjob. «Идеальное занятие для выходного дня, по мнению пермяков, принявших участие в последнем опросе SuperJob, — выезд на природу (24%)», — говорится в пресс-релизе компании. Опрос проводился на сайте рекрутингового сервиса с 19 по 22 июля. Заняться в выходной день спортом предпочтут 20% жителей Прикамья. Провести время с семьей или прогуляться любят по 18% респондентов, а поспать выбирают 12% опрошенных. Кроме этого, среди предпочтений пермяков были указаны общение с друзьями, охота или рыбалка, туризм, кино, дача, шоппинг и другие виды времяпрепровождения в выходной день. Ранее URA.RU сообщало, что жители Пермского края ответили на вопросы о тратах. Поти половина пермяков тратит большую часть зарплаты на еду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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