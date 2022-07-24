Эндокринолог Калинчев назвал способ ускорить метаболизм

24 июля 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

С возрастом у людей снижается количество жиросжигающих гормонов, сказал Алексей Калинчев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Для того чтобы ускорить обменные процессы в организме, необходимо начать есть чаще и увеличить физическую нагрузку. Об этом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Ускорить метаболизм очень просто. За счет частого, дробного питания и увеличения физической активности. И наоборот, чем реже и меньше ест человек, чем он меньше двигается, тем медленнее протекают в его организме обменные процессы. С годами у всех нарастает дефицит жиросжигающих гормонов. Прием их извне под контролем специалиста тоже помогает ускорить обменные процессы. Антивозрастная терапия это, по факту, и делает», — объяснил Алексей Калинчев. Также он призвал не завидовать тем людям, которые едят и не толстеют. «Эктоморфам (склонный к худобе тип конституции — прим. URA.RU) повезло в части ожирения, но они не могут набрать хорошую мышечную массу и всю жизнь пребывают в дефиците веса. Эктоморфы только по молодости обычно являют собой вариант здорового тела. С годами нарастает дефицит мышечной массы, и появляется избыток жировой. И в итоге мы имеем Skinny Fat. Почти все взрослые худые женщины как раз относятся к такому типу. Визуально это сало на костях без мышц. Вид совершенно неэстетический. И завидовать тут нечему», — сказал диетолог. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Для того чтобы ускорить обменные процессы в организме, необходимо начать есть чаще и увеличить физическую нагрузку. Об этом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Ускорить метаболизм очень просто. За счет частого, дробного питания и увеличения физической активности. И наоборот, чем реже и меньше ест человек, чем он меньше двигается, тем медленнее протекают в его организме обменные процессы. С годами у всех нарастает дефицит жиросжигающих гормонов. Прием их извне под контролем специалиста тоже помогает ускорить обменные процессы. Антивозрастная терапия это, по факту, и делает», — объяснил Алексей Калинчев. Также он призвал не завидовать тем людям, которые едят и не толстеют. «Эктоморфам (склонный к худобе тип конституции — прим. URA.RU) повезло в части ожирения, но они не могут набрать хорошую мышечную массу и всю жизнь пребывают в дефиците веса. Эктоморфы только по молодости обычно являют собой вариант здорового тела. С годами нарастает дефицит мышечной массы, и появляется избыток жировой. И в итоге мы имеем Skinny Fat. Почти все взрослые худые женщины как раз относятся к такому типу. Визуально это сало на костях без мышц. Вид совершенно неэстетический. И завидовать тут нечему», — сказал диетолог.