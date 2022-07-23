23 июля 2022
22 июля 2022

Поезд Тюмень-Махачкала задержали в Астрахани из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла ночью 23 июля между Калмыкией и Дагестаном (архивное фото) Фото:

Пассажирский поезд Тюмень-Махачкала задержали в Астрахани из-за схода с рельс 12-ти вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). В результате аварии повреждено 200 метров пути.

«В связи с происшествием на несколько часов задержаны два пассажирских поезда №134 Москва — Дербент и №374 Тюмень — Махачкала. До окончания восстановительных работ эти составы будут находиться на станции Астрахань-1», — говорится в сообщении. Пассажиров обеспечат бесплатным питанием и водой.

В пресс-службе пояснили, что авария произошла между Калмыкией и Дагестаном на перегоне Улан-Холл — Белое Озеро ночью 23 июля. Пострадавших нет, угроза окружающей среде отсутствует.

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Пассажирский поезд Тюмень-Махачкала задержали в Астрахани из-за схода с рельс 12-ти вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). В результате аварии повреждено 200 метров пути. «В связи с происшествием на несколько часов задержаны два пассажирских поезда №134 Москва — Дербент и №374 Тюмень — Махачкала. До окончания восстановительных работ эти составы будут находиться на станции Астрахань-1», — говорится в сообщении. Пассажиров обеспечат бесплатным питанием и водой. В пресс-службе пояснили, что авария произошла между Калмыкией и Дагестаном на перегоне Улан-Холл — Белое Озеро ночью 23 июля. Пострадавших нет, угроза окружающей среде отсутствует.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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