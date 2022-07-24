Французам грозят штрафы в тысячи евро за невыключенный свет

Во Франции введут запрет на световую рекламу ночью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Французские власти ищут способы сэкономить электроэнергию и собираются запретить световую рекламу ночью. Об этом газете Journal du Dimanche рассказала министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше.

Министр примет несколько постановлений. По первому — с часа ночи до шести утра световая реклама должна быть отключена. Второе же будет запрещать магазинам открывать двери, пока работает кондиционер или система отопления.

«За нарушение будут штрафовать до 1500 евро за световую рекламу», — уточнила Панье-Рюнаше. Она также дополнила, что Франция готова внести свой вклад в снижение спроса на газ.

Западные страны усилили санкционное давление против России на фоне спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В рамках антироссийской кампании Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз намерен установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт российского газа. Однако страны Европы оказались не готовы даже пережить первую зиму без голубого топлива, поставляемого из РФ. Брюссель призвал страны ЕС снизить температуру отопления до 19 градусов, чтобы противостоять ограничениям российского газа. При этом согласно истории санкции всегда вредят в большей степени тем, кто их вводит, уточняет РАПСИ.

Ранее немецкий журналист Эрик Бонзе заявил, что провальная внутренняя политика и антироссийские санкции привели к тому, что Европейский союз идет к «мегакризису» с непредвиденными последствиями, сообщает «Национальная служба новостей». Франция задумалась о переходе на уголь из-за нехватки газа, но и с углем есть определенные проблемы, передает телеканал 360.

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