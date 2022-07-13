Жителей ЕС призвали отказаться от отопления, чтобы навредить РФ

13 июля 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Брюссель призывает ЕС снизить температуру отопления до 19 градусов, чтобы противостоять ограничениям российского газа. Тем самым Еврокомиссия планирует снизить зависимость от газа РФ, в связи с опасением, что Россия может еще больше сократить его поставки. Об этом сообщает Financial Times. «ЕС спешит найти способы уменьшить свою зависимость от российского газа в рамках своих планов нанести экономический удар по Москве в качестве наказания за ее вторжение в Украину. Европа опасается способности России превратить газ в оружие, сократив поставки», — пишет издание. Европейская комиссия предложит стимулы для домохозяйств и промышленности, которые снижают спрос перед зимой Ранее URA.RU сообщало, что Европейский союз, как и вся Европа, заплатит большую цену за антироссийские санкции. Об этом заявил вице-премьер Румынии Келемен Хунор. По его словам, континенту предстоит самая суровая зима за последние 60 лет. Западные страны усилили санкционное давление против России на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В рамках антироссийской кампании Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз намерен установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт российского газа. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэра также заявлял, что страна готовится к полному отказу от поставок российского газа. Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал граждан утеплить дома перед отопительным сезоном.