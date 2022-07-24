Лавров: Россия не просит Запад снять санкции

Сергей Лавров заявил, что Россия не просит о снятии санкций
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Москва не просит о снятии санкций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Москва не просит о снятии санкций, но по теме продовольствия Запад должен устранить проблемы, созданные им же», — сказал он. Лавров заявил об этом во время пресс-конференции в Каире.
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