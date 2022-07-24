Лавров: Россия не просит Запад снять санкции

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что Россия не просит о снятии санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Москва не просит о снятии санкций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Москва не просит о снятии санкций, но по теме продовольствия Запад должен устранить проблемы, созданные им же», — сказал он. Лавров заявил об этом во время пресс-конференции в Каире.

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Москва не просит о снятии санкций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Москва не просит о снятии санкций, но по теме продовольствия Запад должен устранить проблемы, созданные им же», — сказал он. Лавров заявил об этом во время пресс-конференции в Каире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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