Лавров: Россия не просит Запад снять санкции 24 июля 2022 в 17:00 Размер текста - 17 + Сергей Лавров заявил, что Россия не просит о снятии санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Москва не просит о снятии санкций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Москва не просит о снятии санкций, но по теме продовольствия Запад должен устранить проблемы, созданные им же», — сказал он. Лавров заявил об этом во время пресс-конференции в Каире. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Москва не просит о снятии санкций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Москва не просит о снятии санкций, но по теме продовольствия Запад должен устранить проблемы, созданные им же», — сказал он. Лавров заявил об этом во время пресс-конференции в Каире. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям