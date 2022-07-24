Терапевт Звонков назвал опасные болезни, вызывающие потерю запаха

25 июля 2022 в 09:07 Размер текста - 17 +

Можно потерять обоняние при инсульте, сказал Андрей Звонков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У человека могут искажаться запахи или происходить полная их потеря при некротическом и хроническом насморке, коронавирусе, инсульте и контузии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Есть такое воспаление в носоглотке, которое называется некротический насморк. Это тяжелое гнойное заболевание, поражающие слизистую оболочку носа изнутри, прям до черноты. Когда заглядываешь в носоглотку, а там черные пятна — это некроз, то есть ткань отмершая. Когда есть отечность при хроническом насморке, человек часто не чувствует запахов или только резкие. Наиболее яркое проявление нарушения вкуса и обоняния у нас произошло во время эпидемии COVID», — сказал Андрей Звонков. Подобные симптомы могут наблюдаться не только при заболеваниях дыхательной системы, отметил терапевт «Нарушения вкуса и обоняния одновременно может произойти, например, при очень специфических инсультах, когда нарушается кровообращение в лобной области. Тогда и поведение меняется сильно. Травмы и контузии могут вызывать нарушения восприятия вкуса и обоняния», — сообщил врач. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

У человека могут искажаться запахи или происходить полная их потеря при некротическом и хроническом насморке, коронавирусе, инсульте и контузии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Есть такое воспаление в носоглотке, которое называется некротический насморк. Это тяжелое гнойное заболевание, поражающие слизистую оболочку носа изнутри, прям до черноты. Когда заглядываешь в носоглотку, а там черные пятна — это некроз, то есть ткань отмершая. Когда есть отечность при хроническом насморке, человек часто не чувствует запахов или только резкие. Наиболее яркое проявление нарушения вкуса и обоняния у нас произошло во время эпидемии COVID», — сказал Андрей Звонков. Подобные симптомы могут наблюдаться не только при заболеваниях дыхательной системы, отметил терапевт «Нарушения вкуса и обоняния одновременно может произойти, например, при очень специфических инсультах, когда нарушается кровообращение в лобной области. Тогда и поведение меняется сильно. Травмы и контузии могут вызывать нарушения восприятия вкуса и обоняния», — сообщил врач.