Депутат ГД предрек Зеленскому отставку после заговора силовиков

24 июля 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы считает, что Зеленский привел свою страну к катастрофе Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский может быть вскоре свергнут украинцами или местными силовиками со своего поста на фоне растущего недовольства своим лидером. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. «Украина с каждым днем полностью теряет себя как государство. Зеленский — персонаж, который привел свою страну к катастрофе. При этом, недовольство внутренними проблемами растет не только среди простых украинцев, но и среди силовиков. Так что американской марионетке Зеленскому не суждено остаться в истории символом борьбы, как бы ему этого не хотелось, конец его преступной эпохи — это лишь вопрос времени, причем не очень долгого», — считает Белик. Кроме того, бывший офицер израильской разведки Яков Кедми назвал президента Украины «использованным материалом». Помимо прочего, глава МИД РФ Сергей Лавров называл Зеленского артистом, играющим по системе Станиславского, который очень быстро переобувается. В настоящий момент Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Украины Владимир Зеленский может быть вскоре свергнут украинцами или местными силовиками со своего поста на фоне растущего недовольства своим лидером. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. «Украина с каждым днем полностью теряет себя как государство. Зеленский — персонаж, который привел свою страну к катастрофе. При этом, недовольство внутренними проблемами растет не только среди простых украинцев, но и среди силовиков. Так что американской марионетке Зеленскому не суждено остаться в истории символом борьбы, как бы ему этого не хотелось, конец его преступной эпохи — это лишь вопрос времени, причем не очень долгого», — считает Белик. Кроме того, бывший офицер израильской разведки Яков Кедми назвал президента Украины «использованным материалом». Помимо прочего, глава МИД РФ Сергей Лавров называл Зеленского артистом, играющим по системе Станиславского, который очень быстро переобувается. В настоящий момент Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения Донбасса.