Лавров: Россия поможет Украине избавиться от антинародного режима

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Сергей Лавров в Сималенде. Екатеринбург, сималенд, лавров сергей
Сергей Лавров пообещал, что Россия и Украина будут жить вместе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

РФ обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», — пояснил министр во время встречи в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Также министр иностранных дел РФ в ходе встречи говорил о том, что Москва не просит о снятии санкций. Еще он предупредил Киев о новых жертвах, которые возникнут из-за желания Украины воевать. В настоящий момент Россия проводит специальную военную операцию. Ее цель — освободить мирное население от националистов и киевского режима.

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РФ обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», — пояснил министр во время встречи в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Также министр иностранных дел РФ в ходе встречи говорил о том, что Москва не просит о снятии санкций. Еще он предупредил Киев о новых жертвах, которые возникнут из-за желания Украины воевать. В настоящий момент Россия проводит специальную военную операцию. Ее цель — освободить мирное население от националистов и киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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