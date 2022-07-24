Лавров: Россия поможет Украине избавиться от антинародного режима

РФ обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», — пояснил министр во время встречи в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Также министр иностранных дел РФ в ходе встречи говорил о том, что Москва не просит о снятии санкций. Еще он предупредил Киев о новых жертвах, которые возникнут из-за желания Украины воевать. В настоящий момент Россия проводит специальную военную операцию. Ее цель — освободить мирное население от националистов и киевского режима.
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