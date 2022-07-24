В США призвали перестать винить во всем Россию

24 июля 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Экс-сенатор США Ричард Блэк назвал виновных в росте стоимости топлива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти и население США должны перестать винить во всем Россию. Об этом заявил бывший сенатор США, отставной полковник Ричард Блэк. «Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома», — написал политик в Twitter. «США приказали Германии […] не открывать трубопровод „Северный поток — 2“. США хотели продавать свой сжиженный природный газ вместо того, чтобы Германия покупала газ у России, что было бы вполне естественно. А мы просто отрезали его. Мы всегда обвиняем кого-то другого. Мы всегда ищем какой-то способ обвинить кого-то в Китае, России, Иране или где-то еще», — подчеркнул Блэк. По его словам, Запад надеялся на то, что введение санкций разрушит экономику РФ. Однако его ожидания не оправдались. Вместо этого Москва быстро переориентировалась к работе в новых условиях и стала сильнее, отметил Ричард Блэк. Ранее политолог Владимир Корнилов отмечал, что в своих проблемах Украина винит всех, кроме себя. При этом он отметил, что такое отношение к мировосприятию является типичным для украинских граждан. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти и население США должны перестать винить во всем Россию. Об этом заявил бывший сенатор США, отставной полковник Ричард Блэк. «Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома», — написал политик в Twitter. «США приказали Германии […] не открывать трубопровод „Северный поток — 2“. США хотели продавать свой сжиженный природный газ вместо того, чтобы Германия покупала газ у России, что было бы вполне естественно. А мы просто отрезали его. Мы всегда обвиняем кого-то другого. Мы всегда ищем какой-то способ обвинить кого-то в Китае, России, Иране или где-то еще», — подчеркнул Блэк. По его словам, Запад надеялся на то, что введение санкций разрушит экономику РФ. Однако его ожидания не оправдались. Вместо этого Москва быстро переориентировалась к работе в новых условиях и стала сильнее, отметил Ричард Блэк. Ранее политолог Владимир Корнилов отмечал, что в своих проблемах Украина винит всех, кроме себя. При этом он отметил, что такое отношение к мировосприятию является типичным для украинских граждан.