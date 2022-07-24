В КПРФ защитили Киевский вокзал Москвы от переименования. «Киев-мать городов русских»

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Коммунисты на Манежной площади, перед возложением цветов к могиле Сталина в годовщину его смерти. Москва, кпрф, митинг, коммунистическая партия, кремль, коммунисты, красные флаги
Названия должны остаться, включая киевский торт и котлету по-киевски, считает депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев Фото:
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Все «украинские» названия нужно сохранить, поскольку Киев-мать городов русских. Об этом заявил зампред комитета по региональной политике и МСУ, депутат фракции КПРФ, Михаил Матвеев. Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова переименовать Киевский вокзал в Брянский.

«Глупость. Это удел национально закомплексованных народов- все переименовывать, чтобы насолить соседу. А русские великая нация, этим не страдает. Все „украинские“ названия должны остаться, включая киевский торт и котлету по-киевски. Не говоря уж о вокзале и улицах. Это наши названия, потому, что Киев-мать городов русских», — ответил он в своем telegram-канале. По его словам, нет необходимости переименовывать все «украинские» названия. Он считает, что эти названия принадлежат России, поскольку «Киев-мать городов русских».

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили переименовать Киевский вокзал в Брянский. Инициатором выступил депутат Василий Власов. Власов руководствуется, в том числе и историческими мотивами. Об этом сообщил «Подъем».

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Все «украинские» названия нужно сохранить, поскольку Киев-мать городов русских. Об этом заявил зампред комитета по региональной политике и МСУ, депутат фракции КПРФ, Михаил Матвеев. Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова переименовать Киевский вокзал в Брянский. «Глупость. Это удел национально закомплексованных народов- все переименовывать, чтобы насолить соседу. А русские великая нация, этим не страдает. Все „украинские“ названия должны остаться, включая киевский торт и котлету по-киевски. Не говоря уж о вокзале и улицах. Это наши названия, потому, что Киев-мать городов русских», — ответил он в своем telegram-канале. По его словам, нет необходимости переименовывать все «украинские» названия. Он считает, что эти названия принадлежат России, поскольку «Киев-мать городов русских». Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили переименовать Киевский вокзал в Брянский. Инициатором выступил депутат Василий Власов. Власов руководствуется, в том числе и историческими мотивами. Об этом сообщил «Подъем».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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