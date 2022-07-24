Депутат ГД Власов попросил Собянина переименовать Киевский вокзал

В Госдуме предложили переименовать Киевский вокзал в Брянский. Инициатором выступил депутат Василий Власов. Об этом пишет «Подъем».
«В ответ на действия украинских властей по переименованию Московского проспекта в Киеве, считаю, необходимо рассмотреть возможность возврата исторического названия Киевского вокзала — Брянский вокзал», — пояснил Власов изданию. Он уточнил, что на следующий день направит главе Москвы Сергею Собянину соответствующее обращение. Власов руководствуется, в том числе и историческими мотивами.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому безымянная территория у посольства Великобритании будет названа площадью Луганской Народной Республики. Также в Москве появилась площадь Донецкой Республики.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал