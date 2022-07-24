Депутат ГД Власов попросил Собянина переименовать Киевский вокзал

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Открытая лицензия на 24.07.2015. Киевский вокзал., киевский вокзал
Киевский вокзал хотят переименовать в Брянский Фото:

В Госдуме предложили переименовать Киевский вокзал в Брянский. Инициатором выступил депутат Василий Власов. Об этом пишет «Подъем».

«В ответ на действия украинских властей по переименованию Московского проспекта в Киеве, считаю, необходимо рассмотреть возможность возврата исторического названия Киевского вокзала — Брянский вокзал», — пояснил Власов изданию. Он уточнил, что на следующий день направит главе Москвы Сергею Собянину соответствующее обращение. Власов руководствуется, в том числе и историческими мотивами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому безымянная территория у посольства Великобритании будет названа площадью Луганской Народной Республики. Также в Москве появилась площадь Донецкой Республики.

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В Госдуме предложили переименовать Киевский вокзал в Брянский. Инициатором выступил депутат Василий Власов. Об этом пишет «Подъем». «В ответ на действия украинских властей по переименованию Московского проспекта в Киеве, считаю, необходимо рассмотреть возможность возврата исторического названия Киевского вокзала — Брянский вокзал», — пояснил Власов изданию. Он уточнил, что на следующий день направит главе Москвы Сергею Собянину соответствующее обращение. Власов руководствуется, в том числе и историческими мотивами. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому безымянная территория у посольства Великобритании будет названа площадью Луганской Народной Республики. Также в Москве появилась площадь Донецкой Республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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