В ЯНАО площадь лесных пожаров уменьшилась в три раза

24 июля 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

Площадь лесных пожаров в ЯНАО сократилась за неделю в три раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Площадь лесных пожаров на территории округа за неделю сократилась больше чем в три раза. О лесопожарной обстановке на территории округа сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО. «24 июля 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 2 природных пожара на общей площади 178 га, на тушении задействован 39 человек с лесопожарным снаряжением», — сообщает пресс-служба департамента на сайте. На данный момент на территории округа прогнозируется малый класс пожарной опасности, ожидаются грозовые дожди. За сутки в округе ликвидировано крупное возгорание на площади 180 га. Ранее URA.RU рассказало, что по состоянию на 18 июля лесные пожары распространились на территорию более 620 га. В ЯНАО действует особый противопожарный режим. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Площадь лесных пожаров на территории округа за неделю сократилась больше чем в три раза. О лесопожарной обстановке на территории округа сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО. «24 июля 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 2 природных пожара на общей площади 178 га, на тушении задействован 39 человек с лесопожарным снаряжением», — сообщает пресс-служба департамента на сайте. На данный момент на территории округа прогнозируется малый класс пожарной опасности, ожидаются грозовые дожди. За сутки в округе ликвидировано крупное возгорание на площади 180 га. Ранее URA.RU рассказало, что по состоянию на 18 июля лесные пожары распространились на территорию более 620 га. В ЯНАО действует особый противопожарный режим.