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В ЯНАО площадь лесных пожаров уменьшилась в три раза

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Пожары. Курган, пожарная машина, огонь, пожарный гидрант, лесные пожары, чистопрудное
Площадь лесных пожаров в ЯНАО сократилась за неделю в три раза Фото:
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Площадь лесных пожаров на территории округа за неделю сократилась больше чем в три раза. О лесопожарной обстановке на территории округа сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.

«24 июля 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 2 природных пожара на общей площади 178 га, на тушении задействован 39 человек с лесопожарным снаряжением», — сообщает пресс-служба департамента на сайте.

На данный момент на территории округа прогнозируется малый класс пожарной опасности, ожидаются грозовые дожди. За сутки в округе ликвидировано крупное возгорание на площади 180 га.

Ранее URA.RU рассказало, что по состоянию на 18 июля лесные пожары распространились на территорию более 620 га. В ЯНАО действует особый противопожарный режим.

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Площадь лесных пожаров на территории округа за неделю сократилась больше чем в три раза. О лесопожарной обстановке на территории округа сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО. «24 июля 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 2 природных пожара на общей площади 178 га, на тушении задействован 39 человек с лесопожарным снаряжением», — сообщает пресс-служба департамента на сайте. На данный момент на территории округа прогнозируется малый класс пожарной опасности, ожидаются грозовые дожди. За сутки в округе ликвидировано крупное возгорание на площади 180 га. Ранее URA.RU рассказало, что по состоянию на 18 июля лесные пожары распространились на территорию более 620 га. В ЯНАО действует особый противопожарный режим.
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