20 июля 2022

Власти ЯНАО продлили ограничения на посещения лесов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара в поле близ коттеджного поселка Совушки. Екатеринбург , дым, задымление, смог, последствия пожара, пожар в поле, лес в дыму, совушки
Власти ЯНАО продлили ограничение на посещение леса до 1 августа Фото:

Власти ЯНАО продлевают ограничение на пребывание жителей в лесу и въезда в них транспортных средств до 1 августа. Как сообщается на сайте окружного правительства, причиной для этого стала осложнившаяся ситуация с пожарами.

«На Ямале продлевается ограничение на пребывание граждан в лесах. Из-за высокой температуры воздуха и отсутствия осадков лесопожарная обстановка осложнилась, в день возникает до 30 новых очагов. Принято решение о продлении до 1 августа ограничения на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что данная мера должна будет снизить пожарную опасность в лесах. За несоблюдение ограничений предусмотрены штрафы в размере от одной до двух тысяч рублей — гражданам, от двух до пяти тысяч рублей — должностным лицам, от двадцати до ста тысяч рублей — юридическим лицам.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Власти ЯНАО продлевают ограничение на пребывание жителей в лесу и въезда в них транспортных средств до 1 августа. Как сообщается на сайте окружного правительства, причиной для этого стала осложнившаяся ситуация с пожарами. «На Ямале продлевается ограничение на пребывание граждан в лесах. Из-за высокой температуры воздуха и отсутствия осадков лесопожарная обстановка осложнилась, в день возникает до 30 новых очагов. Принято решение о продлении до 1 августа ограничения на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», — говорится в сообщении. Также добавляется, что данная мера должна будет снизить пожарную опасность в лесах. За несоблюдение ограничений предусмотрены штрафы в размере от одной до двух тысяч рублей — гражданам, от двух до пяти тысяч рублей — должностным лицам, от двадцати до ста тысяч рублей — юридическим лицам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...