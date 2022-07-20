Власти ЯНАО продлили ограничения на посещения лесов

Власти ЯНАО продлили ограничение на посещение леса до 1 августа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Власти ЯНАО продлевают ограничение на пребывание жителей в лесу и въезда в них транспортных средств до 1 августа. Как сообщается на сайте окружного правительства, причиной для этого стала осложнившаяся ситуация с пожарами.

«На Ямале продлевается ограничение на пребывание граждан в лесах. Из-за высокой температуры воздуха и отсутствия осадков лесопожарная обстановка осложнилась, в день возникает до 30 новых очагов. Принято решение о продлении до 1 августа ограничения на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что данная мера должна будет снизить пожарную опасность в лесах. За несоблюдение ограничений предусмотрены штрафы в размере от одной до двух тысяч рублей — гражданам, от двух до пяти тысяч рублей — должностным лицам, от двадцати до ста тысяч рублей — юридическим лицам.