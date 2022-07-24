Экс-депутат Рады раскрыл цель приезда Джонсона на Украину

25 июля 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

Илья Кива заявил, что Борису Джонсону в Киеве подготовили «откат» в размере 10 млн долларов наличными Фото: Ken Teegardin/Flickr Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон приедет в Киев, чтобы получить «выходное пособие». В офисе президента Украины Владимира Зеленского уже подготовили «десять миллионов долларов наличными». Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива. «На самом деле, [бывший премьер-министр Великобритании] Борис Джонсом приедет на Украину, получить очередной откат наличных долларов-выходное пособие!!! По моей информации, в Офисе лицедея, ему приготовили десять миллионов долларов наличными — можно и прокатиться», — написал Кива в своем telegram-канале. По его словам, для этого стоит съездить в Киев. Ранее сообщалось, что подавший в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон приехал в лагерь военнослужащих Украины в Северном Йоркшире, где британские военные обучают украинских бойцов. Судя по опубликованным фото, Джонсон поучился кидать гранаты, стрелять и целиться из гранатомета. Из-за этого британцы высмеяли Джонсона. Их комментарии появились под постом издания британской газеты Daily Mail в Twitter. В частности, один из пользователей считает, что Джонсона не нужно допускать к ВСУ. «Этого парня я бы и близко не подпустил к своему взводу, вот уж точно», — считает @Mark6Grainger. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон приедет в Киев, чтобы получить «выходное пособие». В офисе президента Украины Владимира Зеленского уже подготовили «десять миллионов долларов наличными». Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива. «На самом деле, [бывший премьер-министр Великобритании] Борис Джонсом приедет на Украину, получить очередной откат наличных долларов-выходное пособие!!! По моей информации, в Офисе лицедея, ему приготовили десять миллионов долларов наличными — можно и прокатиться», — написал Кива в своем telegram-канале. По его словам, для этого стоит съездить в Киев. Ранее сообщалось, что подавший в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон приехал в лагерь военнослужащих Украины в Северном Йоркшире, где британские военные обучают украинских бойцов. Судя по опубликованным фото, Джонсон поучился кидать гранаты, стрелять и целиться из гранатомета. Из-за этого британцы высмеяли Джонсона. Их комментарии появились под постом издания британской газеты Daily Mail в Twitter. В частности, один из пользователей считает, что Джонсона не нужно допускать к ВСУ. «Этого парня я бы и близко не подпустил к своему взводу, вот уж точно», — считает @Mark6Grainger.