Британцы высмеяли приехавшего в лагерь ВСУ Бориса Джонсона

24 июля 2022 в 01:36 Размер текста - 17 +

В Британии посмеялись над Борисом Джонсоном с гранатометом в руке Фото: Официальный сайт президента Украины Британцы высмеяли подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, посетившего военную базу Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в тренировке вместе с ВСУ. Их комментарии появились под постом издания британской газеты Daily Mail в Twitter. «Этого парня я бы и близко не подпустил к своему взводу, вот уж точно», — написал пользователь с ником @Mark6Grainger. «Определенно, этот заголовок [новости] нужно читать как «Джонсон бросает гранату на базу британской армии, — прокомментировал другой пользователь соцсети. — Что ж, к этому моменту он почти во всем напортачил», — добавил он. Ранее Борис Джонсон приехал в лагерь ВСУ в Северном Йоркшире, где британские военные обучают украинских военнослужащих. Судя по опубликованным фото, Джонсон поучился кидать гранаты, стрелять и целиться из гранатомета. До этого он объявил об уходе в отставку. Он уже попрощался со своими коллегами, цитируя фильм «Терминатор». После парламент страны определился с двумя кандидатами на кресло Джонсона. Новый премьер-министр Британии будет объявлен 5 сентября. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Британцы высмеяли подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, посетившего военную базу Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в тренировке вместе с ВСУ. Их комментарии появились под постом издания британской газеты Daily Mail в Twitter. «Этого парня я бы и близко не подпустил к своему взводу, вот уж точно», — написал пользователь с ником @Mark6Grainger. «Определенно, этот заголовок [новости] нужно читать как «Джонсон бросает гранату на базу британской армии, — прокомментировал другой пользователь соцсети. — Что ж, к этому моменту он почти во всем напортачил», — добавил он. Ранее Борис Джонсон приехал в лагерь ВСУ в Северном Йоркшире, где британские военные обучают украинских военнослужащих. Судя по опубликованным фото, Джонсон поучился кидать гранаты, стрелять и целиться из гранатомета. До этого он объявил об уходе в отставку. Он уже попрощался со своими коллегами, цитируя фильм «Терминатор». После парламент страны определился с двумя кандидатами на кресло Джонсона. Новый премьер-министр Британии будет объявлен 5 сентября.