В Херсонской области полностью отказываются от гривны

Украинская валюта стала непривлекательной для бизнесменов Херсонской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Херсонской области будет выведена из оборота украинская гривна. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

«Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль» — рассказал Стремоусов ТАСС. Также он добавил, что украинская валюта не перестает падать, потому и становится непривлекательной для населения.

На прошедшей неделе Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс гривны на 25% — с 29,2 гривны за доллар до 36,56. Стремоусов отметил, что банк принимает решения только по согласованию с США.

С 23 мая в Херсонской области действует бивалютная зона, рубль используется наравне с гривной. Изначально курс устанавливался в размере 2 рубля за гривну. Позже гривна была понижена на 50 копеек.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Херсонской области ведется подготовительная работа по открытию российских воинских частей. Херсонская область и значительная часть Запорожской перешла под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной операции по демилитаризации Украины.