В Херсонской области полностью отказываются от гривны

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Клипарт. Екатеринбург, гривна
Украинская валюта стала непривлекательной для бизнесменов Херсонской области Фото:

В Херсонской области будет выведена из оборота украинская гривна. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

«Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль» — рассказал Стремоусов ТАСС. Также он добавил, что украинская валюта не перестает падать, потому и становится непривлекательной для населения.

На прошедшей неделе Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс гривны на 25% — с 29,2 гривны за доллар до 36,56. Стремоусов отметил, что банк принимает решения только по согласованию с США.

С 23 мая в Херсонской области действует бивалютная зона, рубль используется наравне с гривной. Изначально курс устанавливался в размере 2 рубля за гривну. Позже гривна была понижена на 50 копеек.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Херсонской области ведется подготовительная работа по открытию российских воинских частей. Херсонская область и значительная часть Запорожской перешла под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной операции по демилитаризации Украины.

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В Херсонской области будет выведена из оборота украинская гривна. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов. «Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль» — рассказал Стремоусов ТАСС. Также он добавил, что украинская валюта не перестает падать, потому и становится непривлекательной для населения. На прошедшей неделе Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс гривны на 25% — с 29,2 гривны за доллар до 36,56. Стремоусов отметил, что банк принимает решения только по согласованию с США. С 23 мая в Херсонской области действует бивалютная зона, рубль используется наравне с гривной. Изначально курс устанавливался в размере 2 рубля за гривну. Позже гривна была понижена на 50 копеек. Ранее URA.RU сообщало, что на территории Херсонской области ведется подготовительная работа по открытию российских воинских частей. Херсонская область и значительная часть Запорожской перешла под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной операции по демилитаризации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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