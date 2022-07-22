Власти Херсона: в регионе откроются российские воинские части

22 июля 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

В Херсонской области ведется подготовка к открытию воинских частей РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU На территории Херсонской области ведется подготовительная работа по открытию российских воинских частей. Об этом корреспонденту URA.RU заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. «Уже сейчас ведется подготовительная работа, которая направлена на то, где и как будут дислоцироваться воинские части на территории Херсона. Это различные воинские части. Они уже готовятся быть постоянно. Не только в процессе проведения специальной военной операции, но и в дальнейшем. Поэтому защита жителей ложится на их плечи. И эффективность этой защиты уже доказана временем. Российская армия и российские военные своих не бросают», — сказал Сальдо. Херсонская область и значительная часть Запорожской перешла под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Позже власти Херсона заявляли о намерении провести референдум по вхождению в состав РФ во что бы то ни было. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На территории Херсонской области ведется подготовительная работа по открытию российских воинских частей. Об этом корреспонденту URA.RU заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. «Уже сейчас ведется подготовительная работа, которая направлена на то, где и как будут дислоцироваться воинские части на территории Херсона. Это различные воинские части. Они уже готовятся быть постоянно. Не только в процессе проведения специальной военной операции, но и в дальнейшем. Поэтому защита жителей ложится на их плечи. И эффективность этой защиты уже доказана временем. Российская армия и российские военные своих не бросают», — сказал Сальдо. Херсонская область и значительная часть Запорожской перешла под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Позже власти Херсона заявляли о намерении провести референдум по вхождению в состав РФ во что бы то ни было.