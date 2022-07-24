Челябинцы пожаловались, что в лесах заканчиваются грибы и ягоды

В лесах Челябинской области стали заканчиваться грибы и ягоды. Об этом грибники написали в социальных сетях.
«Сходили сегодня в лес. Грибов и ягод уже мало», — написала Марина Ж. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».
Другие пользователи советуют немного подождать. По их словам, совсем скоро начнется вторая волна урожая грибов. Ягоды же сейчас можно собирать ведрами. Так Елена Л. за сутки с двумя помощниками насобирали 45 литров клубники. Также женщина собрала вишню и малину.
Ранее зоозащитник Карен Далакян призвал грибников и ягодников не «вычищать» леса, не отбирать у животных пищу в виде ягод и грибов. По словам зоозащитника, голодные животные чаще нападают на людей.
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