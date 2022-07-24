Из-за ДТП на окраине Екатеринбурга скопилась пробка (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под мостом на переулке Базовом в Екатеринбурге машину придавило крупной металлической конструкцией. Как сообщили URA.RU очевидцы происшествия, от удара у иномарки серьезно повреждена крыша и выбиты стекла. В городском управлении ГИБДД уточнили, что погибших нет.

«В данный момент на месте работают сотрудники автоинспекции. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Участники ДТП живы», — рассказали в ГИБДД.

По данным МЧС, пострадали три человека, находившиеся в машине. Из них двое — дети. Сейчас все доставлены в больницу. Согласно предварительным данным, металлическую конструкцию вез грузовик. Она зацепилась за мост и рухнула на иномарку.

Из-за аварии на этом месте возникла огромная пробка. В районе Объездной дороги машины стоят в обе стороны, затруднен съезд с улицы Луганской.