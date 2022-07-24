24 июля 2022

Иномарку раздавило под мостом в Екатеринбурге. Видео

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ДТП на пр. Ленина у дома Севастьянова. Екатеринбург, автомобильная авария, знак аварийной остановки, дтп
Из-за ДТП на окраине Екатеринбурга скопилась пробка (архивное фото) Фото:

Под мостом на переулке Базовом в Екатеринбурге машину придавило крупной металлической конструкцией. Как сообщили URA.RU очевидцы происшествия, от удара у иномарки серьезно повреждена крыша и выбиты стекла. В городском управлении ГИБДД уточнили, что погибших нет.

«В данный момент на месте работают сотрудники автоинспекции. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Участники ДТП живы», — рассказали в ГИБДД.

По данным МЧС, пострадали три человека, находившиеся в машине. Из них двое — дети. Сейчас все доставлены в больницу. Согласно предварительным данным, металлическую конструкцию вез грузовик. Она зацепилась за мост и рухнула на иномарку.

Из-за аварии на этом месте возникла огромная пробка. В районе Объездной дороги машины стоят в обе стороны, затруднен съезд с улицы Луганской.

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Под мостом на переулке Базовом в Екатеринбурге машину придавило крупной металлической конструкцией. Как сообщили URA.RU очевидцы происшествия, от удара у иномарки серьезно повреждена крыша и выбиты стекла. В городском управлении ГИБДД уточнили, что погибших нет. «В данный момент на месте работают сотрудники автоинспекции. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Участники ДТП живы», — рассказали в ГИБДД. По данным МЧС, пострадали три человека, находившиеся в машине. Из них двое — дети. Сейчас все доставлены в больницу. Согласно предварительным данным, металлическую конструкцию вез грузовик. Она зацепилась за мост и рухнула на иномарку. Из-за аварии на этом месте возникла огромная пробка. В районе Объездной дороги машины стоят в обе стороны, затруднен съезд с улицы Луганской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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