Тюменке, укравшей миллионы у больных детей, вынесли приговор

25 июля 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Анастасия Сергеева получила приговор спустя больше года после того, как о ее преступлениях рассказали на федеральном канале Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Тюменской области Анастасия Сергеева приговорена к пяти годам лишения свободы за кражу 5,2 млн рублей у опекаемых ею детей, а также за истязание одной из подопечных. Об этом из зала судебного заседания сообщает корреспондент URA.RU. «Анастасия Сергеева приговорена к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание ей предстоит в колонии общего режима», — рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании. Как ранее писало агентство, о преступлениях Анастасии Сергеевой стало известно после эфира шоу «Мужское/Женское», вышедшего в июне 2021 года на «Первом канале». Там рассказали, что женщина взяла под опеку детей из психоневрологического интерната в селе Успенка. Пенсии, которые государство перечисляло подопечным на их счета, жительница Тюменской области потратила на строительство дома. Кроме того, одна из опекаемых детей обвинила Сергееву в истязаниях. Расследование дела под свой контроль взял глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Жительница Тюменской области Анастасия Сергеева приговорена к пяти годам лишения свободы за кражу 5,2 млн рублей у опекаемых ею детей, а также за истязание одной из подопечных. Об этом из зала судебного заседания сообщает корреспондент URA.RU. «Анастасия Сергеева приговорена к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание ей предстоит в колонии общего режима», — рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании. Как ранее писало агентство, о преступлениях Анастасии Сергеевой стало известно после эфира шоу «Мужское/Женское», вышедшего в июне 2021 года на «Первом канале». Там рассказали, что женщина взяла под опеку детей из психоневрологического интерната в селе Успенка. Пенсии, которые государство перечисляло подопечным на их счета, жительница Тюменской области потратила на строительство дома. Кроме того, одна из опекаемых детей обвинила Сергееву в истязаниях. Расследование дела под свой контроль взял глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.