Членов курганской ОПГ задержали в трех уральских городах

25 июля 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Курганская полиция раскрыла подробности задержания членов ОПГ наркоторговцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пятерых человек, которых будут судить в Курганской области за продажу наркотиков в составе организованной группы, задерживали в Кургане, Шадринске, а также в Тобольске (Тюменская область). Силовую поддержку при задержании оказало спецподразделение «Гром», сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Противоправная деятельность орггруппы была пресечена сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. Задержания проводились одновременно в городах Кургане, Шадринске, а также в городе Тобольске зауральскими наркополицейскими при силовой поддержке спецподразделения „Гром“», — говорится в сообщении ведомства. Полиция установила, что летом 2021 года злоумышленники организовали сбыт синтетических наркотиков в Курганской, Свердловской и Тюменской областях. В организованную группу входили четыре иностранных гражданина в возрасте от 26 до 38 лет, а также жительница Зауралья. Роли участников были четко распределены, а все действия — законспирированы. Фасовщики получали крупные партии наркотиков и фасовали их. Сбыт организовали с использованием интернета. Обмен информацией осуществлялся через мессенджеры. Во время обысков у фигурантов изъяли более 1,2 кг наркотиков, упаковочный материал, весы и другие вещественные доказательства. На время следствия четырех обвиняемых заключили под стражу, женщина находилась под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что членам организованной преступной группы, в случае признания судом их вины, грозит до 20 лет колонии. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил первый заместитель прокурора области. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пятерых человек, которых будут судить в Курганской области за продажу наркотиков в составе организованной группы, задерживали в Кургане, Шадринске, а также в Тобольске (Тюменская область). Силовую поддержку при задержании оказало спецподразделение «Гром», сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Противоправная деятельность орггруппы была пресечена сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. Задержания проводились одновременно в городах Кургане, Шадринске, а также в городе Тобольске зауральскими наркополицейскими при силовой поддержке спецподразделения „Гром“», — говорится в сообщении ведомства. Полиция установила, что летом 2021 года злоумышленники организовали сбыт синтетических наркотиков в Курганской, Свердловской и Тюменской областях. В организованную группу входили четыре иностранных гражданина в возрасте от 26 до 38 лет, а также жительница Зауралья. Роли участников были четко распределены, а все действия — законспирированы. Фасовщики получали крупные партии наркотиков и фасовали их. Сбыт организовали с использованием интернета. Обмен информацией осуществлялся через мессенджеры. Во время обысков у фигурантов изъяли более 1,2 кг наркотиков, упаковочный материал, весы и другие вещественные доказательства. На время следствия четырех обвиняемых заключили под стражу, женщина находилась под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что членам организованной преступной группы, в случае признания судом их вины, грозит до 20 лет колонии. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил первый заместитель прокурора области. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.