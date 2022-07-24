Членам курганской ОПГ грозит до 20 лет колонии

25 июля 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено первым заместителем прокурора Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение в отношении пяти человек, которые обвиняются в продаже наркотиков в составе организованной преступной группы. Согласно УК РФ, им грозит до 20 лет колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств (покушения на сбыт наркотиков в крупном размере, совершенные организованной группой с использованием интернета)», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, обвиняемые в 2021 году получили крупную партию наркотиков в Тюменской области у неизвестных лиц. После этого запрещенные средства расфасовали для продажи через тайники в Курганской и Тюменской областях. Однако действия злоумышленников пресекли сотрудники полиции. У обвиняемых изъяли более полкилограмма наркотиков. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд. «За совершение указанных преступлений наркосбытчикам может быть назначено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы», — отмечают в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что за пять месяцев 2022 года полицейские выявили 688 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Это почти в два раза больше, чем за тот же период 2021 года, когда было выявлено 371 преступление. В частности, в начале года была пресечена деятельность организованной преступной группы, в состав которой вошли несовершеннолетние. В целом в Курганской области за первые шесть месяцев 2022 года выявили 155 преступлений, совершенных организованными группами. В первом полугодии 2021 года этот показатель был в 3,6 раза ниже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение в отношении пяти человек, которые обвиняются в продаже наркотиков в составе организованной преступной группы. Согласно УК РФ, им грозит до 20 лет колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств (покушения на сбыт наркотиков в крупном размере, совершенные организованной группой с использованием интернета)», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, обвиняемые в 2021 году получили крупную партию наркотиков в Тюменской области у неизвестных лиц. После этого запрещенные средства расфасовали для продажи через тайники в Курганской и Тюменской областях. Однако действия злоумышленников пресекли сотрудники полиции. У обвиняемых изъяли более полкилограмма наркотиков. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд. «За совершение указанных преступлений наркосбытчикам может быть назначено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы», — отмечают в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что за пять месяцев 2022 года полицейские выявили 688 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Это почти в два раза больше, чем за тот же период 2021 года, когда было выявлено 371 преступление. В частности, в начале года была пресечена деятельность организованной преступной группы, в состав которой вошли несовершеннолетние. В целом в Курганской области за первые шесть месяцев 2022 года выявили 155 преступлений, совершенных организованными группами. В первом полугодии 2021 года этот показатель был в 3,6 раза ниже.