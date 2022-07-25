Песков заявил, что Путин не поедет на похороны экс-премьера Абэ

25 июля 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не планирует посещать Японию, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экс-премьер Японии Синдзо Абэ убит во время выступления Президент России Владимир Путин не планирует ехать на похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, у Путина нет в планах посещения Японии и участия в похоронах. Кто поедет, будет определено дополнительно. Путин не едет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Абэ убили 8 июля во время публичного выступления, он был известен своей лояльностью к РФ, сообщает «Дни.ру». Путин выразил соболезнования в связи с гибелью политика.

Президент России Владимир Путин не планирует ехать на похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, у Путина нет в планах посещения Японии и участия в похоронах. Кто поедет, будет определено дополнительно. Путин не едет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Абэ убили 8 июля во время публичного выступления, он был известен своей лояльностью к РФ, сообщает «Дни.ру». Путин выразил соболезнования в связи с гибелью политика.