Песков заявил, что Путин не поедет на похороны экс-премьера Абэ

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин не планирует посещать Японию, сообщил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ убит во время выступления

Президент России Владимир Путин не планирует ехать на похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, у Путина нет в планах посещения Японии и участия в похоронах. Кто поедет, будет определено дополнительно. Путин не едет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Абэ убили 8 июля во время публичного выступления, он был известен своей лояльностью к РФ, сообщает «Дни.ру». Путин выразил соболезнования в связи с гибелью политика.

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Президент России Владимир Путин не планирует ехать на похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, у Путина нет в планах посещения Японии и участия в похоронах. Кто поедет, будет определено дополнительно. Путин не едет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Абэ убили 8 июля во время публичного выступления, он был известен своей лояльностью к РФ, сообщает «Дни.ру». Путин выразил соболезнования в связи с гибелью политика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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