Моор: в новом студенческом кампусе не будет алкоголя и кальянов

25 июля 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Новый кампус будет построен на левом берегу Туры Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В новом межвузовском кампусе, который собираются строить в Тюмени, не будут продавать алкоголь и сигареты. С таким предложением в своем telegram-канале выступил губернатор Александр Моор. «И на сайте тюменскийкампус.рф, и в фокус-группах подавляющее большинство отмечает, что они не хотят видеть в кампусе ночные клубы, бары, там нельзя продавать алкоголь, сигареты и кальян. Полностью поддерживаю. Наша цель — создать пространство, в котором бы хотелось творить, думать, исследовать, где будет бурлить творческая и научная жизнь», — написал глава региона. Ранее URA.RU писало о том, что на левом берегу Туры в Тюмени будет построен межвузовский кампус мирового уровня. К обсуждению концепции нового проекта были приглашены жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В частности, предполагается, что в кампусе построят современные лаборатории, дендрарий, сквер и городской пляж.

В новом межвузовском кампусе, который собираются строить в Тюмени, не будут продавать алкоголь и сигареты. С таким предложением в своем telegram-канале выступил губернатор Александр Моор. «И на сайте тюменскийкампус.рф, и в фокус-группах подавляющее большинство отмечает, что они не хотят видеть в кампусе ночные клубы, бары, там нельзя продавать алкоголь, сигареты и кальян. Полностью поддерживаю. Наша цель — создать пространство, в котором бы хотелось творить, думать, исследовать, где будет бурлить творческая и научная жизнь», — написал глава региона. Ранее URA.RU писало о том, что на левом берегу Туры в Тюмени будет построен межвузовский кампус мирового уровня. К обсуждению концепции нового проекта были приглашены жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В частности, предполагается, что в кампусе построят современные лаборатории, дендрарий, сквер и городской пляж.