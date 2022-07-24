Пермский тиктокер избавляется от бизнеса, поддержанного властями

Мастерскую по созданию композиций из клубники и шоколада блогер продает за 2,8 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми 23-летний тиктокер Руслан Старцев, открывший мастерскую по созданию композиций из шоколада и клубники, продает свое предприятие. Объявление о продаже бизнеса, на развитие которого молодой пермяк получил поддержку от государства, выложено на сайте «Авито».

«Суть бизнеса: мы клубничная мастерская „Сок“, которая занимается композициями из клубники, покрытой бельгийским шоколадом. Мы доставляем букеты и подарки по всей Перми и помогаем выражать любовь. У бизнеса есть сезонность, но даже летом он принесет от 150 тысяч чистой прибыли», — указал в объявлении Руслан.

Клубничную мастерскую тиктокер открыл три года назад. В конце прошлого года он получил грант на развитие бизнеса в 175 тысяч рублей, став победителем конкурса «Ты предприниматель», проводимом в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Сейчас свой актив продавец оценивает в 2,8 млн рублей. Причиной продажи называет желание сосредоточиться на развитии канала в социальной сети TikTok, где у Руслана более 620 тысяч подписчиков.

Ранее URA.RU рассказывало, что молодой пермяк продает доходный бизнес с живыми попугаями. В питомнике продавца содержатся более 100 экзотических птиц.