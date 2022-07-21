Питомник с попугаями продается в Перми через сайт «Авито» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми 32-летний предприниматель продает бизнес по разведению попугаев с прибылью около 1,5 млн рублей в год. По словам Бабека, в его питомнике около 100 экзотических особей, среди которых волнистые попугайчики, какарики (прыгающие попугаи) и кореллы — птицы семейства какаду.

«Все попугаи сидят по паре, в клетках, все полностью продумано и качественно обустроено. Ухаживать за ними очень просто — пришел, натер морковки, фруктов, зелени накрошил — готово. В среднем на уход за птицами трачу около часа в день, а доход хороший. За год точно 1,5 миллиона выйдет», — рассказал URA.RU Бабек. Он также добавил, что большинство птиц легко обучить человеческой речи.

Кроме птиц, в стоимость входят помещение питомника на 20 квадратных метров, электрический котел и 5 батарей отопления. Сама бытовка перевозная. Среди покупателей — пермские зоомагазины. Цена бизнеса — 550 тысяч рублей. Причиной продажи хозяин питомника называет нехватку времени из-за новой работы, связанной с долгими командировками. Объявление с предложением для потенциальных покупателей выставлено на сайте «Авито».

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской деревне через «Авито» продается ферма с червяками. За актив владелец запросил 7 миллионов рублей.

В питомнике содержатся около 100 экзотических птиц Фото: Сайт «Авито»