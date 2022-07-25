У мэра Екатеринбурга появился неожиданный сосед в элитном поселке

Молодой подчиненный Алексея Орлова удивил жителей VIP-поселка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители элитного поселка Карасьеозерский-1, где находятся дома мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, других влиятельных политиков и бизнесменов, обсуждают нового соседа. Якобы недвижимость в поселке приобрел замглавы Железнодорожного района Иван Клюкин, который ни в одну из указанных категорий не попадает (этим и вызван интерес).

«Как я понял, он [Клюкин] еще не до конца освоился — какие-то ремонты на участке сейчас идут», — поделился один из собеседников URA.RU. При этом в пресс-службе администрации ЖД-района корреспонденту со ссылкой на Клюкина заявили, что «информация не соответствует действительности».

Иван Клюкин пришел в городскую власть в 2021 году — после того, как главой Железнодорожного района стал Виталий Першин, бывший топ-менеджер Росжелдора (он имеет квартиру в элитном ЖК «Тихвин» в центре Екатеринбурга). Предыдущим местом работы Клюкина было управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального (УЭБиПК) ГУ МВД.