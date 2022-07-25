На Свердловскую область обрушился шторм с градом. Видео, фото

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Непогода пришла в города Свердловской области Фото:

В городах Свердловской области прошел мощный шторм с градом и дождем. В Нижнем Тагиле и Серове, как сообщили очевидцы в соцсетях, ветер валил деревья, а крупные градины побили стекла.

«В Серове сильный ветер и дождь. На фото двор по ул. Ленина 163 от сильного ветра на припаркованный автомобиль упала береза. На видео от ветра раскачивается береза и ветками цепляет провода у дома 158 по ул. Ленина. Провода искрят», — рассказали подписчики группы «Serovdetka» во «ВКонтакте».

Такая же картина наблюдалась в Нижнем Тагиле. «Без предупреждений синоптиков выпал град размером с горошину», — сообщили горожане в группе «Екатеринбург — Серов». На приложенных фото видны горсти крупных градин.

Ранее региональное ГУ МЧС выступило с экстренным предупреждением о надвигающемся шторме. По данным ведомства, во вторник, 26 июля, в Свердловской области возможны ливни, сильный ветер и град.

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В городах Свердловской области прошел мощный шторм с градом и дождем. В Нижнем Тагиле и Серове, как сообщили очевидцы в соцсетях, ветер валил деревья, а крупные градины побили стекла. «В Серове сильный ветер и дождь. На фото двор по ул. Ленина 163 от сильного ветра на припаркованный автомобиль упала береза. На видео от ветра раскачивается береза и ветками цепляет провода у дома 158 по ул. Ленина. Провода искрят», — рассказали подписчики группы «Serovdetka» во «ВКонтакте». Такая же картина наблюдалась в Нижнем Тагиле. «Без предупреждений синоптиков выпал град размером с горошину», — сообщили горожане в группе «Екатеринбург — Серов». На приложенных фото видны горсти крупных градин. Ранее региональное ГУ МЧС выступило с экстренным предупреждением о надвигающемся шторме. По данным ведомства, во вторник, 26 июля, в Свердловской области возможны ливни, сильный ветер и град.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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