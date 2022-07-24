Свердловское МЧС выпустило экстренное предупреждение о граде

Свердловчан предупредили о надвигающейся непогоде Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ливни, грозы и град ожидаются в Свердловской области во вторник, 26 июля. Такое экстренное предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС. В ведомстве призвали свердловчан быть предельно бдительными.

«26 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град. В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей», — заявили в МЧС.

Тем свердловчанам, кого град застал на улице, советуют найти укрытие и чем-либо защитить голову от ударов градин. Граждан предостерегли от поиска укрытия под деревьями, потому что это опасно для жизни: крупные градины и сильный ветер могут поломают ветви.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни в Свердловскую область придут грозы и кратковременные дожди. При этом ожидается, что температура воздуха останется достаточно высокой — выше +22 градусов.