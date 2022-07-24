24 июля 2022

Свердловское МЧС выпустило экстренное предупреждение о граде

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Непогода. Тюмень, пешеходы, дождь, человек с зонтом
Свердловчан предупредили о надвигающейся непогоде Фото:

Ливни, грозы и град ожидаются в Свердловской области во вторник, 26 июля. Такое экстренное предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС. В ведомстве призвали свердловчан быть предельно бдительными.

«26 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град. В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей», — заявили в МЧС.

Тем свердловчанам, кого град застал на улице, советуют найти укрытие и чем-либо защитить голову от ударов градин. Граждан предостерегли от поиска укрытия под деревьями, потому что это опасно для жизни: крупные градины и сильный ветер могут поломают ветви.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни в Свердловскую область придут грозы и кратковременные дожди. При этом ожидается, что температура воздуха останется достаточно высокой — выше +22 градусов.

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Ливни, грозы и град ожидаются в Свердловской области во вторник, 26 июля. Такое экстренное предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС. В ведомстве призвали свердловчан быть предельно бдительными. «26 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град. В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей», — заявили в МЧС. Тем свердловчанам, кого град застал на улице, советуют найти укрытие и чем-либо защитить голову от ударов градин. Граждан предостерегли от поиска укрытия под деревьями, потому что это опасно для жизни: крупные градины и сильный ветер могут поломают ветви. Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни в Свердловскую область придут грозы и кратковременные дожди. При этом ожидается, что температура воздуха останется достаточно высокой — выше +22 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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