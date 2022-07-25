На стол шефа ГУ МВД легло заявление на мэра Екатеринбурга

Алексей Орлов поручил снести павильон Максима Пыцко в корпоративном WhatsApp-чате Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Бизнесмен Максим Пыцко (ООО «Вимакс»), чей пункт проката машинок по приказу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова вынесли из парка XXII Партсъезда, написал заявление на имя начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Александра Мешкова. В заявлении (имеется в распоряжении URA.RU) Пыцко указывает на незаконность действий чиновников и требует привлечь их к ответственности.

Свой павильон Пыцко установил в парке 14 июля. На следующий день, по данным URA.RU, фотографию отправили в корпоративный WhatsApp-чат, где сидит Орлов. Градоначальника увиденное возмутило (павильон стоял на газоне). Он потребовал убрать точку без разбирательств. Утром 16 июля объект демонтировали силами МБУ «Городское благоустройство». Пыцко называет это кражей — ему не сообщили, куда доставлена арендованная им конструкция. Причиненный ущерб бизнесмен оценивает в полмиллиона рублей. Все эти дни Пыцко ждал, когда чиновники ему позвонят («чтобы решить вопрос в правовом поле»), но этого не произошло. Он настаивает, что его павильон — законный, поскольку размещен на участке, предоставленном ему МУГИСО.

«Только что я обратился с электронным заявлением в ГУ МВД c требованием разобраться, установить ответственных лиц, принимавших решение, и возбудить в отношении них уголовное или административное дело», — сообщил Пыцко корреспонденту. В заявлении упоминаются Орлов, его зам по благоустройству Алексей Бубнов и руководство «Зеленстроя».

Павильон Пыцко вынесли утром 16 июля Фото: участник WhatssApp-чата с Орловым

«Кроме признаков состава преступления, предусмотренных статьей 158 УК РФ „Кража“ и статьями 19.1 КоАП РФ и 330 УК РФ „Самоуправство“, по нашему мнению, имеются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ „Превышение должностных полномочий“», — говорится в документе. В пресс-службе мэрии воздерживаются от комментариев по теме.

Это не первое столкновение Пыцко с властями, но самое серьезное. Весь город узнал о бизнесмене в 2021 году — с подачи журналистов, прозвавших его «батутным королем». Пыцко, ранее работавший в МУГИСО, нашел лазейку в законодательстве, позволившую ему получить от министерства около 300 земельных разрешений, установить на участках батуты и другие аттракционы, собирать с них прибыль, ничего не отчисляя в бюджет. Такой подход не понравился сначала губернатору Евгению Куйвашеву (распорядился убрать батуты Пыцко с площадки у Ельцин Центра), а потом и мэрии. Она пытается через суды взыскать с «Вимакса» арендную плату задним числом, но пока безуспешно.