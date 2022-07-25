Чиновники заметают следы мэра Екатеринбурга в скандале c МВД

Администратором WhatsApp-чата является Тамара Благодаткова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Подчиненные мэра Екатеринбурга Алексея Орлова оригинально спасают его и себя от претензий силовиков. По данным URA.RU, корпоративный WhatsApp-чат, где Орлов распорядился немедленно снести павильон в парке XXII Партсъезда, почищен.

Ранее агентство сообщило, что вечером 25 июля хозяин павильона Максим Пыцко (ООО «Вимакс») написал заявление, где просит начальника ГУ МВД Александра Мешкова проверить действия Орлова и его подчиненных. Он убежден, что его пункт проката машинок 16 июля снесли незаконно. Как писало URA.RU, конструкция, размещенная на газоне, возмутила Орлова, считающего, что таким объектам не место в центре города.

«Удалены все сообщения с 1 января по 20 июля», — поделился один из участников WhatsApp-чата. В нем, помимо Орлова, состоят его заместители, главы районов и чиновники, ответственные за благоустройство. Туда отправляются фото с городских улиц, и мэр периодически просит что-то исправить. Так было и с павильоном Пыцко.

Администратором чата является начальник комитета благоустройства Тамара Благодаткова. Оперативно узнать у нее, действительно ли сообщения удалены, не удалось: чиновница не ответила на звонок корреспондента.