Следователи раскрыли данные о коррупции в ХМАО

Югорские следователи отчитались о работе за первое полугодие Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С начала года югорские следователи возбудили 134 дела по коррупционным преступлениям. За их совершение перед судом предстало 48 должностных лиц. Об этом сообщается на сайте следственного комитета ХМАО.

«За 1 полугодие 2022 года следователями расследовано 134 коррупционных преступления, за совершение которых перед судом предстали 48 должностных лиц, общий ущерб от действий которых составил более 53 миллионов рублей. В числе расследованных коррупционных преступлений мошенничество, присвоение и растрата, коммерческий подкуп, злоупотребление и превышение должностных полномочий, дача взятки должностному лицу и посредничество во взяточничестве, служебный подлог», — прокомментировали в следственном комитете ХМАО.

Кроме того, в 2022 году в югорском следственном комитете было возбуждено шесть уголовных дел по фактам терроризма и экстремизма. Расследование двух уже завершено, они переданы в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что жители округа заметили снижение уровня коррупции в регионе. Это утверждение было основано на данных социологического исследования.