Водитель сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) водитель сбил 12-летнего велосипедиста, после чего скрылся с места аварии. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции города, которая также попросила помощи граждан, обладающих информацией по данному ДТП.

«По предварительным данным: Сегодня в 17:30 около ТЦ „Евразия“ в 6 микрорайоне г. Тобольска, неустановленный водитель, управляя автомобилем „Шевроле Лачетти“, государственный регистрационный знак У434ХЕ72, допустил наезд на 12-летнего велосипедиста, пересекающего проезжую часть, предварительно не спешившись. В нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации водитель оставил место дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является», — сообщили в пресс-службе ведомства. Они также уточнили, что ребенок получил ссадины и ушибы.

Сейчас по делу возбуждено административное расследование, проводятся розыскные мероприятия. Очевидцев, участников и лиц, обладающих какой-либо информацией по факту ДТП, просят обратиться в ГИБДД Тобольска.

Так выглядит место происшествия, где сбили 12-летнего велосипедиста Фото: группа «Госавтоинспекция Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте»