25 июля 2022

В Тобольске ищут водителя, сбившего 12-летнего велосипедиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с велосипедом. Челябинск, велосипед, происшествие, дтп, авария, дорога
Водитель сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП Фото:

В Тобольске (Тюменская область) водитель сбил 12-летнего велосипедиста, после чего скрылся с места аварии. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции города, которая также попросила помощи граждан, обладающих информацией по данному ДТП.

«По предварительным данным: Сегодня в 17:30 около ТЦ „Евразия“ в 6 микрорайоне г. Тобольска, неустановленный водитель, управляя автомобилем „Шевроле Лачетти“, государственный регистрационный знак У434ХЕ72, допустил наезд на 12-летнего велосипедиста, пересекающего проезжую часть, предварительно не спешившись. В нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации водитель оставил место дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является», — сообщили в пресс-службе ведомства. Они также уточнили, что ребенок получил ссадины и ушибы.

Сейчас по делу возбуждено административное расследование, проводятся розыскные мероприятия. Очевидцев, участников и лиц, обладающих какой-либо информацией по факту ДТП, просят обратиться в ГИБДД Тобольска.

Так выглядит место происшествия, где сбили 12-летнего велосипедиста
Фото:
На велосипеде в результате инцидента погнулось колесо
Фото:

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В Тобольске (Тюменская область) водитель сбил 12-летнего велосипедиста, после чего скрылся с места аварии. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции города, которая также попросила помощи граждан, обладающих информацией по данному ДТП. «По предварительным данным: Сегодня в 17:30 около ТЦ „Евразия“ в 6 микрорайоне г. Тобольска, неустановленный водитель, управляя автомобилем „Шевроле Лачетти“, государственный регистрационный знак У434ХЕ72, допустил наезд на 12-летнего велосипедиста, пересекающего проезжую часть, предварительно не спешившись. В нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации водитель оставил место дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является», — сообщили в пресс-службе ведомства. Они также уточнили, что ребенок получил ссадины и ушибы. Сейчас по делу возбуждено административное расследование, проводятся розыскные мероприятия. Очевидцев, участников и лиц, обладающих какой-либо информацией по факту ДТП, просят обратиться в ГИБДД Тобольска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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