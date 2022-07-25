25 июля 2022

Джонсон хочет сохранить за собой ключевой пост в Британии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, джонсон борис
Борис Джонсон заявил, что не хочет уходить с поста лидеров консерваторов, сообщают СМИ Фото:
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Борис Джонсон уходит в отставку

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что не хочет уходить с поста лидера Консервативной партии до следующих выборов. Об этом сообщает газета Telegraph, ссылаясь на члена палаты лордов.

«Он [Борис Джонсон] хочет продолжать, чтобы закончить работу. Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии. <…> Он также сказал, что, если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, он бы победил на выборах, и я с ним согласился», — рассказал лорд Питер Краддас газете Telegraph. Там подчеркнули, что Джонсон в частном разговоре с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом сказал, что «стер бы все», что препятствует ему оставаться на посту премьер-министра Британии.

Ранее Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании. После чего некоторые чиновники страны объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на эту должность, новый премьер будет объявлен 5 сентября.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что не хочет уходить с поста лидера Консервативной партии до следующих выборов. Об этом сообщает газета Telegraph, ссылаясь на члена палаты лордов. «Он [Борис Джонсон] хочет продолжать, чтобы закончить работу. Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии. <…> Он также сказал, что, если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, он бы победил на выборах, и я с ним согласился», — рассказал лорд Питер Краддас газете Telegraph. Там подчеркнули, что Джонсон в частном разговоре с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом сказал, что «стер бы все», что препятствует ему оставаться на посту премьер-министра Британии. Ранее Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании. После чего некоторые чиновники страны объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на эту должность, новый премьер будет объявлен 5 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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