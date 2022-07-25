Джонсон хочет сохранить за собой ключевой пост в Британии

25 июля 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон заявил, что не хочет уходить с поста лидеров консерваторов, сообщают СМИ Фото: depositphotos.com новость из сюжета Борис Джонсон уходит в отставку Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что не хочет уходить с поста лидера Консервативной партии до следующих выборов. Об этом сообщает газета Telegraph, ссылаясь на члена палаты лордов. «Он [Борис Джонсон] хочет продолжать, чтобы закончить работу. Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии. <…> Он также сказал, что, если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, он бы победил на выборах, и я с ним согласился», — рассказал лорд Питер Краддас газете Telegraph. Там подчеркнули, что Джонсон в частном разговоре с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом сказал, что «стер бы все», что препятствует ему оставаться на посту премьер-министра Британии. Ранее Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании. После чего некоторые чиновники страны объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на эту должность, новый премьер будет объявлен 5 сентября.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что не хочет уходить с поста лидера Консервативной партии до следующих выборов. Об этом сообщает газета Telegraph, ссылаясь на члена палаты лордов. «Он [Борис Джонсон] хочет продолжать, чтобы закончить работу. Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии. <…> Он также сказал, что, если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, он бы победил на выборах, и я с ним согласился», — рассказал лорд Питер Краддас газете Telegraph. Там подчеркнули, что Джонсон в частном разговоре с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом сказал, что «стер бы все», что препятствует ему оставаться на посту премьер-министра Британии. Ранее Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании. После чего некоторые чиновники страны объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на эту должность, новый премьер будет объявлен 5 сентября.