Джонсон хочет сохранить за собой ключевой пост в Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что не хочет уходить с поста лидера Консервативной партии до следующих выборов. Об этом сообщает газета Telegraph, ссылаясь на члена палаты лордов.
«Он [Борис Джонсон] хочет продолжать, чтобы закончить работу. Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии. <…> Он также сказал, что, если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, он бы победил на выборах, и я с ним согласился», — рассказал лорд Питер Краддас газете Telegraph. Там подчеркнули, что Джонсон в частном разговоре с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом сказал, что «стер бы все», что препятствует ему оставаться на посту премьер-министра Британии.
Ранее Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании. После чего некоторые чиновники страны объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на эту должность, новый премьер будет объявлен 5 сентября.
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