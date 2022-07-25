Кадыров высмеял европейских русофобов, желающих развала РФ. «Даже ежику понятны ваши цели»

26 июля 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

В Чехии подписали декларацию о деколонизации РФ, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Чехии прошел форум свободных народов России, которые подписали декларацию о деколонизации РФ, в которой разбили страну на 34 государства. По замыслу участников, эти страны должны образоваться после исчезновения России, теперь даже ежику понятны их цели. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «Друзья, сегодняшний день поднял мне настроение. Честно! Либералы Европы, наконец-то, показали свое лицо. В Праге прошел форум свободных народов России, которые подписали Декларацию о деколонизации РФ. Участники разбили страну на 34 страны, которые, по их замыслу, должны появиться после исчезновения России», — сообщил Кадыров. По его словам, за все время выступающие с докладами не сказали ничего вразумительного, не поделились предложениями государственного устройства гипотетических стран, экономическими моделями развития, геополитическими выгодами от такого плана. «Все выступающие (я не утрирую, друзья, так и было) просто выливали свою ненависть к Российской Федерации», — подчеркнул он. По его словам, участники форума предложили карту построссийского пространства. «На карте есть СоедЕненные (да, да, с ошибкой) Штаты Сибири, Лапландия, Кавказская конфедерация (непонятно, почему не указали независимые „страны“, входящие в нее)», — написал политик. Он иронично добавил, что не хватает Нарнии, Изумрудного города, Зазеркалья, Тридевятого Царства, Атлантиды, Лукоморья, Хоббитона. «Лишь бы не возродилась среди обилия этих сказочных королевств Дейнерис Бурерожденная, мать драконов. А то полетит на Запад — „Джавелином“ не возьмут», — отметил глава Чечни. Он считает, что «либералы Европы» показали свое истинное лицо. «Теперь даже ежику понятны ваши цели и сущность», — резюмировал политик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Чехии прошел форум свободных народов России, которые подписали декларацию о деколонизации РФ, в которой разбили страну на 34 государства. По замыслу участников, эти страны должны образоваться после исчезновения России, теперь даже ежику понятны их цели. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «Друзья, сегодняшний день поднял мне настроение. Честно! Либералы Европы, наконец-то, показали свое лицо. В Праге прошел форум свободных народов России, которые подписали Декларацию о деколонизации РФ. Участники разбили страну на 34 страны, которые, по их замыслу, должны появиться после исчезновения России», — сообщил Кадыров. По его словам, за все время выступающие с докладами не сказали ничего вразумительного, не поделились предложениями государственного устройства гипотетических стран, экономическими моделями развития, геополитическими выгодами от такого плана. «Все выступающие (я не утрирую, друзья, так и было) просто выливали свою ненависть к Российской Федерации», — подчеркнул он. По его словам, участники форума предложили карту построссийского пространства. «На карте есть СоедЕненные (да, да, с ошибкой) Штаты Сибири, Лапландия, Кавказская конфедерация (непонятно, почему не указали независимые „страны“, входящие в нее)», — написал политик. Он иронично добавил, что не хватает Нарнии, Изумрудного города, Зазеркалья, Тридевятого Царства, Атлантиды, Лукоморья, Хоббитона. «Лишь бы не возродилась среди обилия этих сказочных королевств Дейнерис Бурерожденная, мать драконов. А то полетит на Запад — „Джавелином“ не возьмут», — отметил глава Чечни. Он считает, что «либералы Европы» показали свое истинное лицо. «Теперь даже ежику понятны ваши цели и сущность», — резюмировал политик.