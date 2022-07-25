На берегу озера в Челябинске появится новостройка

26 июля 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

На строительство нового дома отводится девять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Челябинска продают землю у Первого озера под жилую застройку. За участок площадью 5,7 тыс. квадратных метров они просят 1,3 млн рублей, сообщается на сайте городской мэрии. «На торги выставлен земельный участок, расположенный по адресу: Челябинск, Тракторозаводский район, улица Эльтонская 2-я, из земель населенных пунктов, находящихся в ведении муниципального образования. Вид разрешенного использования: жилой многоквартирный дом», — говорится в документах. Речь идет об участке в микрорайоне Чурилово, который уже застроен многоэтажными жилыми домами. На пустующей территории разрешено строить многоквартирные жилые дома от пяти до 21 этажа. Площадь застройки — 1180 квадратных метров. Согласно договору, застройщик должен закончить строительство за девять лет. Заявки на аукцион можно подавать до 23 августа. Сам аукцион запланирован на 25 августа. Юрист по недвижимости Надежда Кушнова считает, что земля под застройку на данной территории будет пользоваться спросом. «Сейчас в Челябинске высокий спрос на новостройки, поскольку есть серьезные скидки по ипотеке. Если вокруг предлагаемого участка одни новостройки, точно застройщики будут его покупать», — пояснила она.

Власти Челябинска продают землю у Первого озера под жилую застройку. За участок площадью 5,7 тыс. квадратных метров они просят 1,3 млн рублей, сообщается на сайте городской мэрии. «На торги выставлен земельный участок, расположенный по адресу: Челябинск, Тракторозаводский район, улица Эльтонская 2-я, из земель населенных пунктов, находящихся в ведении муниципального образования. Вид разрешенного использования: жилой многоквартирный дом», — говорится в документах. Речь идет об участке в микрорайоне Чурилово, который уже застроен многоэтажными жилыми домами. На пустующей территории разрешено строить многоквартирные жилые дома от пяти до 21 этажа. Площадь застройки — 1180 квадратных метров. Согласно договору, застройщик должен закончить строительство за девять лет. Заявки на аукцион можно подавать до 23 августа. Сам аукцион запланирован на 25 августа. Юрист по недвижимости Надежда Кушнова считает, что земля под застройку на данной территории будет пользоваться спросом. «Сейчас в Челябинске высокий спрос на новостройки, поскольку есть серьезные скидки по ипотеке. Если вокруг предлагаемого участка одни новостройки, точно застройщики будут его покупать», — пояснила она.