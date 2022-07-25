Автоворы украли детали Lada Xray (архивное фото)
Автоворы сняли двери и капот с Lada Xray, владельцем которой является екатеринбуржец Владимир. Пострадавший в соцсетях опубликовал видео, на котором видно, что его машину «разули».
«Уроды! Разули машину, козлы», — сказал Владимир. Детали машины украли рядом с домом по улице Спутников, 11 в Кольцово.
Ранее URA.RU писало, что автоворы начали снимать детали и запчасти с иномарок свердловчан. По словам пострадавших, злоумышленники срезают и крадут даже самые крупные детали — двери, крышки багажников и колеса.
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