25 июля 2022

Воры сняли двери и капот с отечественного авто свердловчанина. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая парковка НСД. Нижневартовск., парковка, колесо
Автоворы украли детали Lada Xray (архивное фото) Фото:

Автоворы сняли двери и капот с Lada Xray, владельцем которой является екатеринбуржец Владимир. Пострадавший в соцсетях опубликовал видео, на котором видно, что его машину «разули».

«Уроды! Разули машину, козлы», — сказал Владимир. Детали машины украли рядом с домом по улице Спутников, 11 в Кольцово.

Ранее URA.RU писало, что автоворы начали снимать детали и запчасти с иномарок свердловчан. По словам пострадавших, злоумышленники срезают и крадут даже самые крупные детали — двери, крышки багажников и колеса.

Фото:

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Автоворы сняли двери и капот с Lada Xray, владельцем которой является екатеринбуржец Владимир. Пострадавший в соцсетях опубликовал видео, на котором видно, что его машину «разули». «Уроды! Разули машину, козлы», — сказал Владимир. Детали машины украли рядом с домом по улице Спутников, 11 в Кольцово. Ранее URA.RU писало, что автоворы начали снимать детали и запчасти с иномарок свердловчан. По словам пострадавших, злоумышленники срезают и крадут даже самые крупные детали — двери, крышки багажников и колеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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