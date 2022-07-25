Воры сняли двери и капот с отечественного авто свердловчанина. Видео, фото

26 июля 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Автоворы украли детали Lada Xray (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Автоворы сняли двери и капот с Lada Xray, владельцем которой является екатеринбуржец Владимир. Пострадавший в соцсетях опубликовал видео, на котором видно, что его машину «разули». «Уроды! Разули машину, козлы», — сказал Владимир. Детали машины украли рядом с домом по улице Спутников, 11 в Кольцово. Ранее URA.RU писало, что автоворы начали снимать детали и запчасти с иномарок свердловчан. По словам пострадавших, злоумышленники срезают и крадут даже самые крупные детали — двери, крышки багажников и колеса. Фото: пострадавший

Автоворы сняли двери и капот с Lada Xray, владельцем которой является екатеринбуржец Владимир. Пострадавший в соцсетях опубликовал видео, на котором видно, что его машину «разули». «Уроды! Разули машину, козлы», — сказал Владимир. Детали машины украли рядом с домом по улице Спутников, 11 в Кольцово. Ранее URA.RU писало, что автоворы начали снимать детали и запчасти с иномарок свердловчан. По словам пострадавших, злоумышленники срезают и крадут даже самые крупные детали — двери, крышки багажников и колеса.