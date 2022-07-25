25 июля 2022

WP: в США озадачились вопросом о введении ЧС из-за оспы обезьян

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В Белом доме рассматривают возможность введения ЧС из-за оспы обезьян, сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
Оспа обезьян

В Белом доме обсуждают вопрос о возможности введения чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки оспы обезьян в стране. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Администрация [Президента США Джо] Байдена взвешивает, объявить ли вспышку оспы обезьян в стране чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. А также планирует назначить в Белом доме координатора мер против вируса», — пишет газета.

В материале говорится, что, если в администрации Байдена примут положительное решение по данному вопросу, то в Белом доме появится координатор. Предполагается, что он будет принимать меры против распространения этого вируса.

Ранее сообщалось, что в России оспа обезьян выявлена только у одного человека, прилетевшего из Европы. Новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет, заявлял Роспотребнадзор.

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В Белом доме обсуждают вопрос о возможности введения чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки оспы обезьян в стране. Об этом сообщает газета Washington Post. «Администрация [Президента США Джо] Байдена взвешивает, объявить ли вспышку оспы обезьян в стране чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. А также планирует назначить в Белом доме координатора мер против вируса», — пишет газета. В материале говорится, что, если в администрации Байдена примут положительное решение по данному вопросу, то в Белом доме появится координатор. Предполагается, что он будет принимать меры против распространения этого вируса. Ранее сообщалось, что в России оспа обезьян выявлена только у одного человека, прилетевшего из Европы. Новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет, заявлял Роспотребнадзор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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