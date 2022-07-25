25 июля 2022

В Перми объявили срочный сбор на поиски 10-летнего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уборка территории детской больницы №9. Екатеринбург , ребенок, детский сад, дети, детская площадка, дети играют, качели, детский садик, качель
Маленький Роман Муров не вернулся после прогулки домой Фото:

В Перми разыскивают малолетнего ребенка. Информация об этом опубликована в сообществе поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Муров Роман Вячеславовчи (10 лет). Днем ушел из дома гулять. С тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Волонтеры подчеркивают, что помощь в поисках требуется прямо сейчас. Форма одежды должна быть удобной и соответствовать погоде. Желательно, одеваться в яркое. При себе рекомендовано иметь: воду, перекус, фонарь и заряженный полностью телефон. Контакты координаторов опубликованы в соцсети.

О том, что пермский поисковый отряд «Регион-59» приступил к срочному поиску не вернувшегося домой 10-летнего мальчика, URA.RU писало ранее. Спустя несколько часов ребенок был найден.

Сбор волонтеров объявлен в соцсети «ВКонтакте»
Фото:

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Перми разыскивают малолетнего ребенка. Информация об этом опубликована в сообществе поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Муров Роман Вячеславовчи (10 лет). Днем ушел из дома гулять. С тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Волонтеры подчеркивают, что помощь в поисках требуется прямо сейчас. Форма одежды должна быть удобной и соответствовать погоде. Желательно, одеваться в яркое. При себе рекомендовано иметь: воду, перекус, фонарь и заряженный полностью телефон. Контакты координаторов опубликованы в соцсети. О том, что пермский поисковый отряд «Регион-59» приступил к срочному поиску не вернувшегося домой 10-летнего мальчика, URA.RU писало ранее. Спустя несколько часов ребенок был найден.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...