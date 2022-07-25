В Перми разыскивают малолетнего ребенка. Информация об этом опубликована в сообществе поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».
«Пропал Муров Роман Вячеславовчи (10 лет). Днем ушел из дома гулять. С тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
Волонтеры подчеркивают, что помощь в поисках требуется прямо сейчас. Форма одежды должна быть удобной и соответствовать погоде. Желательно, одеваться в яркое. При себе рекомендовано иметь: воду, перекус, фонарь и заряженный полностью телефон. Контакты координаторов опубликованы в соцсети.
О том, что пермский поисковый отряд «Регион-59» приступил к срочному поиску не вернувшегося домой 10-летнего мальчика, URA.RU писало ранее. Спустя несколько часов ребенок был найден.
Сбор волонтеров объявлен в соцсети «ВКонтакте»
Фото: VK, поисковый отряд имени Ирины Бухановой
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В Перми разыскивают малолетнего ребенка. Информация об этом опубликована в сообществе поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Муров Роман Вячеславовчи (10 лет). Днем ушел из дома гулять. С тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Волонтеры подчеркивают, что помощь в поисках требуется прямо сейчас. Форма одежды должна быть удобной и соответствовать погоде. Желательно, одеваться в яркое. При себе рекомендовано иметь: воду, перекус, фонарь и заряженный полностью телефон. Контакты координаторов опубликованы в соцсети. О том, что пермский поисковый отряд «Регион-59» приступил к срочному поиску не вернувшегося домой 10-летнего мальчика, URA.RU писало ранее. Спустя несколько часов ребенок был найден.