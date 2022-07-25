Кандидат в премьеры Британии высказалась о планах Джонсона

Борис Джонсон не пожелает для себя роли в правительстве, для него настало время заслуженного отдыха после плодотворной деятельности. Об этом заявила глава МИД Британии, кандидат на должность премьер-министра Лиз Трасс во время дебатов.
«Я сильно подозреваю, что он [Борис Джонсон] не захочет для себя роли в правительстве. Думаю, ему необходим период заслуженного отдыха после нескольких очень тяжелых лет», — сказала Трасс в ходе дебатов, организованных телеканалом BBC. Однако, по ее мнению, Джонсон не заслуживал того, чтобы «лишиться должности».
Ранее Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. Он занимал должность премьер-министра Великобритании. После некоторые дипломаты Британии объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на эту должность, в том числе глава МИД страны Лиз Трасс. Новый премьер будет объявлен 5 сентября текущего года.
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