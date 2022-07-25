Британцев рассердил призыв властей меньше обогреваться зимой. «Я работаю каждый день и плачу налоги»

26 июля 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Daily Mail: жителей Британии возмутило предложение меньше обогреваться зимой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жителей Великобритании возмутило предложение властей меньше обогреваться зимой, чтобы не зависеть от России в сфере энергетики. Читатели Daily Mail раскритиковали планы британских политиков по этому поводу. Один из пользователей указал, что является добросовестным налогоплательщиком, он удивлен, что ему придется ограничивать себя в тепле. «Некоторые из основных потребностей человека — это еда, тепло и кров. Я работаю полный рабочий день и плачу налоги, абсолютно ужасно, что мне придется сидеть зимой в холодном доме, потому что не могу себе позволить его отапливать. Я реально не могу в это поверить», — возмутился Db100. Другой читатель обвинил власти Британии к возвращению «Каменного века». «Великобритания столетиями опиралась на обильные и дешевые запасы энергии. Вот что происходит, когда нелепые эко-психи добиваются своего. Они в буквальном смысле хотят вернуть нас в каменный век», — написал пользователь Mister Right. Читатель KelleBelle2 призвал власти Британии учитывать интересы своих граждан в первую очередь. «Когда наши правительства поставят нас, британцев, на первое место, а не всех остальных? Это невероятно», — возмутился он. Еще один британец обвинил чиновников страны в сложившейся ситуации. «Вина за это лежит на наших политиках и их ошибочной зеленой повестке. Мы — остров, отстроенный на угле и окруженный запасами нефти и газа. Из-за наших политиков мы стоим перед лицом дефицита», — указал Bryce — a taxpayer. Пользователь под никнеймом Chelseas Drum Kit констатировал сложную сложившуюся ситуацию в Великобритании. Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация прояснится в положительную сторону для граждан Британии. «Ни электричества, ни еды, ни бензина, ни поездок, возможно, еще один карантин. Если вы до сих пор не разобрались с этим и не подготовились, да поможет вам Бог», — написал он. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики европейский стран. Ранее замглавы Еврокомиссии (ЕК) призвал европейцев уменьшить температуру воздуха в домах, чтобы Евросоюз стал меньше зависеть от РФ в сфере энергетики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Великобритании возмутило предложение властей меньше обогреваться зимой, чтобы не зависеть от России в сфере энергетики. Читатели Daily Mail раскритиковали планы британских политиков по этому поводу. Один из пользователей указал, что является добросовестным налогоплательщиком, он удивлен, что ему придется ограничивать себя в тепле. «Некоторые из основных потребностей человека — это еда, тепло и кров. Я работаю полный рабочий день и плачу налоги, абсолютно ужасно, что мне придется сидеть зимой в холодном доме, потому что не могу себе позволить его отапливать. Я реально не могу в это поверить», — возмутился Db100. Другой читатель обвинил власти Британии к возвращению «Каменного века». «Великобритания столетиями опиралась на обильные и дешевые запасы энергии. Вот что происходит, когда нелепые эко-психи добиваются своего. Они в буквальном смысле хотят вернуть нас в каменный век», — написал пользователь Mister Right. Читатель KelleBelle2 призвал власти Британии учитывать интересы своих граждан в первую очередь. «Когда наши правительства поставят нас, британцев, на первое место, а не всех остальных? Это невероятно», — возмутился он. Еще один британец обвинил чиновников страны в сложившейся ситуации. «Вина за это лежит на наших политиках и их ошибочной зеленой повестке. Мы — остров, отстроенный на угле и окруженный запасами нефти и газа. Из-за наших политиков мы стоим перед лицом дефицита», — указал Bryce — a taxpayer. Пользователь под никнеймом Chelseas Drum Kit констатировал сложную сложившуюся ситуацию в Великобритании. Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация прояснится в положительную сторону для граждан Британии. «Ни электричества, ни еды, ни бензина, ни поездок, возможно, еще один карантин. Если вы до сих пор не разобрались с этим и не подготовились, да поможет вам Бог», — написал он. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики европейский стран. Ранее замглавы Еврокомиссии (ЕК) призвал европейцев уменьшить температуру воздуха в домах, чтобы Евросоюз стал меньше зависеть от РФ в сфере энергетики.