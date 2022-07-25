25 июля 2022

В Екатеринбурге горящий трамвай парализовал движение в час пик

© Служба новостей «URA.RU»
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Петков Пламен попал в аварию у Главпочтамта. Екатеринбург, проспект ленина, трамвай
Задымившийся трамвай проверят специалисты Фото:

В микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге движение трамваев остановилось из-за задымившегося вагона, создав транспортный коллапс в час пик. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«На остановке „Сиреневый бульвар“ на ЖБИ задымился трамвай. Всем пассажирам пришлось перейти на автобус», — рассказала читательница.

Она отметила, что из-за вставшего трамвая люди не могут добраться до работы. Автобусы оказались переполнены.

URA.RU обратилось в ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». «Причиной остановки трамвая стала техническая неисправность. Возможно, колодки пережало. О каком-либо возгорании ничего неизвестно», — сообщили в пресс-службе предприятия. Там уточнили, что на место уже выехали специалисты и исправят поломку в короткие сроки.

Ранее трамвай загорелся в Нижнем Тагиле. Из-за поломки салон сгорел за считанные минуты прямо на рельсах. Пассажиры успели эвакуироваться и не пострадали.

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В микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге движение трамваев остановилось из-за задымившегося вагона, создав транспортный коллапс в час пик. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «На остановке „Сиреневый бульвар“ на ЖБИ задымился трамвай. Всем пассажирам пришлось перейти на автобус», — рассказала читательница. Она отметила, что из-за вставшего трамвая люди не могут добраться до работы. Автобусы оказались переполнены. URA.RU обратилось в ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». «Причиной остановки трамвая стала техническая неисправность. Возможно, колодки пережало. О каком-либо возгорании ничего неизвестно», — сообщили в пресс-службе предприятия. Там уточнили, что на место уже выехали специалисты и исправят поломку в короткие сроки. Ранее трамвай загорелся в Нижнем Тагиле. Из-за поломки салон сгорел за считанные минуты прямо на рельсах. Пассажиры успели эвакуироваться и не пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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