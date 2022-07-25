В Екатеринбурге горящий трамвай парализовал движение в час пик

26 июля 2022 в 09:08 Размер текста - 17 +

Задымившийся трамвай проверят специалисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге движение трамваев остановилось из-за задымившегося вагона, создав транспортный коллапс в час пик. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «На остановке „Сиреневый бульвар“ на ЖБИ задымился трамвай. Всем пассажирам пришлось перейти на автобус», — рассказала читательница. Она отметила, что из-за вставшего трамвая люди не могут добраться до работы. Автобусы оказались переполнены. URA.RU обратилось в ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». «Причиной остановки трамвая стала техническая неисправность. Возможно, колодки пережало. О каком-либо возгорании ничего неизвестно», — сообщили в пресс-службе предприятия. Там уточнили, что на место уже выехали специалисты и исправят поломку в короткие сроки. Ранее трамвай загорелся в Нижнем Тагиле. Из-за поломки салон сгорел за считанные минуты прямо на рельсах. Пассажиры успели эвакуироваться и не пострадали.

В микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге движение трамваев остановилось из-за задымившегося вагона, создав транспортный коллапс в час пик. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «На остановке „Сиреневый бульвар“ на ЖБИ задымился трамвай. Всем пассажирам пришлось перейти на автобус», — рассказала читательница. Она отметила, что из-за вставшего трамвая люди не могут добраться до работы. Автобусы оказались переполнены. URA.RU обратилось в ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». «Причиной остановки трамвая стала техническая неисправность. Возможно, колодки пережало. О каком-либо возгорании ничего неизвестно», — сообщили в пресс-службе предприятия. Там уточнили, что на место уже выехали специалисты и исправят поломку в короткие сроки. Ранее трамвай загорелся в Нижнем Тагиле. Из-за поломки салон сгорел за считанные минуты прямо на рельсах. Пассажиры успели эвакуироваться и не пострадали.