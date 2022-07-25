В свердловскую больницу поставляли опасную сметану

26 июля 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

«Полевскому молочному комбинату» выдано предостережение (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургский онкологический диспансер поставляли сметану, которая не отвечала требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм. Информацию об этом предоставила пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области. «Одним из таких производителей является АО „Полевской молочный комбинат“. Сметана м.д.ж 15%, произведенная этим предприятием, поступала в онкологический диспансер Екатеринбурга. Результаты лабораторных исследований показали, что продукция не соответствует требованиям по показателю „дрожжи“: выявлено 2200 КОЕ/г при допустимой норме не более 50 КОЕ/г», — сообщили в ведомстве. «Полевскому молочному комбинату» выдано предостережение о нарушении требований ветеринарного законодательства. Также поставщикам направлено информационное письмо с требованием принять меры. Ранее пермское предприятие «Молторг» направило в Свердловскую область почти тонну сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Нарушение было выявлено в июле, когда товар уже поступил в регион.

В екатеринбургский онкологический диспансер поставляли сметану, которая не отвечала требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм. Информацию об этом предоставила пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области. «Одним из таких производителей является АО „Полевской молочный комбинат“. Сметана м.д.ж 15%, произведенная этим предприятием, поступала в онкологический диспансер Екатеринбурга. Результаты лабораторных исследований показали, что продукция не соответствует требованиям по показателю „дрожжи“: выявлено 2200 КОЕ/г при допустимой норме не более 50 КОЕ/г», — сообщили в ведомстве. «Полевскому молочному комбинату» выдано предостережение о нарушении требований ветеринарного законодательства. Также поставщикам направлено информационное письмо с требованием принять меры. Ранее пермское предприятие «Молторг» направило в Свердловскую область почти тонну сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Нарушение было выявлено в июле, когда товар уже поступил в регион.