25 июля 2022

В свердловскую больницу поставляли опасную сметану

© Служба новостей «URA.RU»
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40-летний юбилей молочного комбината «Шадринский». Шадринск, сметана простоквашино, шадринский молочный комбинат
«Полевскому молочному комбинату» выдано предостережение (архивное фото) Фото:

В екатеринбургский онкологический диспансер поставляли сметану, которая не отвечала требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм. Информацию об этом предоставила пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области.

«Одним из таких производителей является АО „Полевской молочный комбинат“. Сметана м.д.ж 15%, произведенная этим предприятием, поступала в онкологический диспансер Екатеринбурга. Результаты лабораторных исследований показали, что продукция не соответствует требованиям по показателю „дрожжи“: выявлено 2200 КОЕ/г при допустимой норме не более 50 КОЕ/г», — сообщили в ведомстве.

«Полевскому молочному комбинату» выдано предостережение о нарушении требований ветеринарного законодательства. Также поставщикам направлено информационное письмо с требованием принять меры.

Ранее пермское предприятие «Молторг» направило в Свердловскую область почти тонну сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Нарушение было выявлено в июле, когда товар уже поступил в регион.

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В екатеринбургский онкологический диспансер поставляли сметану, которая не отвечала требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм. Информацию об этом предоставила пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области. «Одним из таких производителей является АО „Полевской молочный комбинат“. Сметана м.д.ж 15%, произведенная этим предприятием, поступала в онкологический диспансер Екатеринбурга. Результаты лабораторных исследований показали, что продукция не соответствует требованиям по показателю „дрожжи“: выявлено 2200 КОЕ/г при допустимой норме не более 50 КОЕ/г», — сообщили в ведомстве. «Полевскому молочному комбинату» выдано предостережение о нарушении требований ветеринарного законодательства. Также поставщикам направлено информационное письмо с требованием принять меры. Ранее пермское предприятие «Молторг» направило в Свердловскую область почти тонну сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Нарушение было выявлено в июле, когда товар уже поступил в регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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