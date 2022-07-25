В Свердловской области продают тонну опасного пермского масла

25 июля 2022 в 09:34 Размер текста - 17 +

В регионе оказалось 930 килограммов сомнительной продукции Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермское предприятие «Молторг» направило в Свердловскую область почти тонну сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора. «У продукции не проведены установленные законодательством РФ процедуры подтверждения (обеспечения) безопасности, указаны недостоверные сведения о сроке годности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления. Там подчеркнули, что опасным оказалось 960 килограммов масла. Молочную продукцию поставило пермское предприятие «Молторг». Нарушение выявлено в июле, когда товар уже поступил на территорию Свердловской области. В Россельхознадзоре экстренно остановили регистрацию участников оборота масла. В распоряжении редакции не оказалось контактов ООО «Молторг». URA.RU готово предоставить возможность представителю предприятия высказаться. Ранее в Свердловскую область завезли несколько тонн опасного молока и масла. На продукцию не было подтверждающих безопасность документов. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Пермское предприятие «Молторг» направило в Свердловскую область почти тонну сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора. «У продукции не проведены установленные законодательством РФ процедуры подтверждения (обеспечения) безопасности, указаны недостоверные сведения о сроке годности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления. Там подчеркнули, что опасным оказалось 960 килограммов масла. Молочную продукцию поставило пермское предприятие «Молторг». Нарушение выявлено в июле, когда товар уже поступил на территорию Свердловской области. В Россельхознадзоре экстренно остановили регистрацию участников оборота масла. В распоряжении редакции не оказалось контактов ООО «Молторг». URA.RU готово предоставить возможность представителю предприятия высказаться. Ранее в Свердловскую область завезли несколько тонн опасного молока и масла. На продукцию не было подтверждающих безопасность документов.