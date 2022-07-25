В Свердловской области продают тонну опасного пермского масла

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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, разделочная доска, нож
В регионе оказалось 930 килограммов сомнительной продукции Фото:

Пермское предприятие «Молторг» направило в Свердловскую область почти тонну сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.

«У продукции не проведены установленные законодательством РФ процедуры подтверждения (обеспечения) безопасности, указаны недостоверные сведения о сроке годности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления. Там подчеркнули, что опасным оказалось 960 килограммов масла.

Молочную продукцию поставило пермское предприятие «Молторг». Нарушение выявлено в июле, когда товар уже поступил на территорию Свердловской области. В Россельхознадзоре экстренно остановили регистрацию участников оборота масла.

В распоряжении редакции не оказалось контактов ООО «Молторг». URA.RU готово предоставить возможность представителю предприятия высказаться.

Ранее в Свердловскую область завезли несколько тонн опасного молока и масла. На продукцию не было подтверждающих безопасность документов.

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Пермское предприятие «Молторг» направило в Свердловскую область почти тонну сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора. «У продукции не проведены установленные законодательством РФ процедуры подтверждения (обеспечения) безопасности, указаны недостоверные сведения о сроке годности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления. Там подчеркнули, что опасным оказалось 960 килограммов масла. Молочную продукцию поставило пермское предприятие «Молторг». Нарушение выявлено в июле, когда товар уже поступил на территорию Свердловской области. В Россельхознадзоре экстренно остановили регистрацию участников оборота масла. В распоряжении редакции не оказалось контактов ООО «Молторг». URA.RU готово предоставить возможность представителю предприятия высказаться. Ранее в Свердловскую область завезли несколько тонн опасного молока и масла. На продукцию не было подтверждающих безопасность документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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