В Свердловской области продают тонну опасного пермского масла

Пермское предприятие «Молторг» направило в Свердловскую область почти тонну сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.
«У продукции не проведены установленные законодательством РФ процедуры подтверждения (обеспечения) безопасности, указаны недостоверные сведения о сроке годности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления. Там подчеркнули, что опасным оказалось 960 килограммов масла.
Молочную продукцию поставило пермское предприятие «Молторг». Нарушение выявлено в июле, когда товар уже поступил на территорию Свердловской области. В Россельхознадзоре экстренно остановили регистрацию участников оборота масла.
В распоряжении редакции не оказалось контактов ООО «Молторг». URA.RU готово предоставить возможность представителю предприятия высказаться.
Ранее в Свердловскую область завезли несколько тонн опасного молока и масла. На продукцию не было подтверждающих безопасность документов.
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Пермское предприятие «Молторг» направило в Свердловскую область почти тонну сливочного масла, безопасность которого не подтверждена специальными документами. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора. «У продукции не проведены установленные законодательством РФ процедуры подтверждения (обеспечения) безопасности, указаны недостоверные сведения о сроке годности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления. Там подчеркнули, что опасным оказалось 960 килограммов масла. Молочную продукцию поставило пермское предприятие «Молторг». Нарушение выявлено в июле, когда товар уже поступил на территорию Свердловской области. В Россельхознадзоре экстренно остановили регистрацию участников оборота масла. В распоряжении редакции не оказалось контактов ООО «Молторг». URA.RU готово предоставить возможность представителю предприятия высказаться. Ранее в Свердловскую область завезли несколько тонн опасного молока и масла. На продукцию не было подтверждающих безопасность документов.